В Украине выдали первый доступный кредит оборонному предприятию

Украинский банк выдал первый доступный кредит в рамках программы льготного кредитования производителям ОПК. Первый кредит получил производитель средств РЭБ и РЭР – 100 млн грн на оборотный капитал на 1 год под 5%.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, 100 млн грн получил производитель средств РЭБ и РЭР сроком на 1 год под 5% годовых.

Сметанин подчеркнул, что правительство постоянно работает над тем, чтобы облегчить условия украинских производителей вооружения.

"Для нас важно, чтобы у предприятий были ресурсы для развития производственных способностей, для обновления оборудования и совершенствования изделий", — подчеркнул министр.

Он добавил, что заработавшая в этом году программа доступных кредитов имеет финансирование на следующий в размере 500 млн грн.

"Рассчитываем, что эти средства будут способствовать развитию предприятий — и, как следствие, более быстрому поставке вооружения и техники в Сил обороны", — подытожил Сметанин.

Напомним, в ноябре Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинские производители вооружения и военной техники наконец-то получат доступ к программе дешевых кредитов. Размер кредита — до 100 миллионов гривен на оборотный капитал до 3 лет и до 500 миллионов на инвестиционные проекты до 5 лет.

Единственное требование получения кредита — предприятие должно быть определено Минстратегпромом критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.