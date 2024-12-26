В Україні видали перший доступний кредит оборонному підприємству

Український банк видав перший доступний кредит в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – 100 млн грн на оборотний капітал на 1 рік під 5%.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, 100 млн грн отримав виробник засобів РЕБ та РЕР строком на 1 рік під 5% річних. Решту відсотків сплачуватиме держава в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК.

Сметанін наголосив, що уряд постійно працює над тим, щоб полегшити умови для українських виробників озброєння.

"Для нас важливо, щоб підприємства мали ресурси для розвитку виробничих спроможностей, для оновлення обладнання та вдосконалення виробів", - підкреслив міністр.

Він додав, що програма доступних кредитів, яка запрацювала в цьому році, має фінансування на наступний у розмірі 500 млн грн.

"Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств — і, як наслідок, швидшому постачання озброєння та техніки до Сил оборони", - підсумував Сметанін.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки нарешті матимуть доступ до програми дешевих кредитів. Розмір кредиту — до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проєкти до 5 років.

Єдина вимога для отримання кредиту — підприємство має бути визначене Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.