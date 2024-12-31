Проблемних кредитів у банках в листопаді стало менше на 1 мільярд гривень

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом листопада скоротилася на 1 відсотковий пункт до 31%. За 11 місяців поточного року цей показник скоротився на 6 пунктів. Про це повідомляють у Національному банку України.

В грошовому вимірі обсяг NPL в листопаді скоротився майже на 1 мільярд гривень, натомість валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 37,5 мільярда гривень. За січень-листопад обсяг "поганих" кредитів впав на 8 мільярдів гривень, а нових кредитів було видано на 187 мільярдів гривень.

Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 грудня становила 17%, бізнесу – 40% (але 25% без урахування боргів ексвласників Приватбанку та старих боргів до кризи 2014-2016 років).

"Якість портфеля поліпшується. В роздрібному портфелі упродовж останніх 12 місяців міграція гривневих кредитів у третю стадію за МСФЗ 9 знизилася до 4% (відносно обсягу кредитів на першій та другій стадіях) та вже досягла довоєнного рівня. В корпоративному портфелі за 12 місяців дефолту зазнало близько 4% боржників, що також співставно з показниками довоєнного рівня", - зазначає регулятор.

Нагадаємо, що до повномасштабного російського вторгнення в Україну частка "поганих" кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року: з 55% до 26,6% станом на 1 березня 2022 року.

Після цього рівень NPL почав зростати, досягнувши на 1 травня 2023 року рівня 39,9%. Втім, починаючи з вересня 2023 року Нацбанк знову фіксував поступове скорочення цього показника.