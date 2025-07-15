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Курс валют на 15 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США та євро знизився на шість копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.07.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,84 грн (+6 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,90 грн (+6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,48 грн (+1 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,67/41,75 грн
Євро 49,05/49,24 грн
Злотий 11,45/11,55 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,39/41,99 48,30/49,30
Ощадбанк 41,35/41,95 48,50/49,30 11,00/11,60
ПУМБ 41,50/42,10 48,60/49,30 11,38/11,68
Укргазбанк 41,35/41,95 48,50/49,30 11,00/11,60
Райффайзен 41,66/41,94 48,50/49,06

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня долар залишиться в межах 41,6-42 грн, тоді як євро рухатиметься в коридорі 48,5-49,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько