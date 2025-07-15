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Курс валют на 15 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США и евро снизился на шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.07.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,84 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,90 грн (+6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,48 грн (+1 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,67/41,75 грн
|Евро
|49,05/49,24 грн
|Злотый
|11,45/11,55 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк / Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,39/41,99
|48,30/49,30
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,50/49,30
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,60/49,30
|11,38/11,68
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,50/49,30
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,66/41,94
|48,50/49,06
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.