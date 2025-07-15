Угода зі США про копалини: в Україні визначили перелік надр, які виставлять на аукціони

Уряд затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив ділянки надр, які передадуть у користування через аукціони та конкурси. Це потрібно для реалізації угоди зі США й дозволить залучити інвесторів до видобутку літію, титану, міді та інших мінералів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Переліки критичних копалин та родовищ

Зазначається, перелік корисних копалин і компонентів стратегічного значення містить 11 пунктів: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит.

До переліку корисних копалин і компонентів критичного значення віднесли 28 корисних копалин, які також включають і корисні копалини стратегічного значення. Тож, окрім вище зазначених, це також руди ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійна.

У Міндовкілля зауважують, що 60 родовищ корисних копалин надаватимуться в користування шляхом проведення аукціону. Це ділянки з покладами руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

А 26 надр і родовищ із покладами руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.

Навіщо це потрібно

У відомстві наголосили, що це рішення спрямоване на залучення інвесторів до видобутку важливих ресурсів, таких як літій, титан, мідь, — задля посилення обороноздатності й розвитку економіки.

Крім того, за задумом уряду це дасть змогу створити прозору систему доступу до надр, залучити інвестиції та розвивати видобувну промисловість.

Також затвердження переліків потрібне для реалізації угоду між Україною та США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Угода зі США про надра

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 7 травня комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

13 квітня Україна підписала дві додаткові угоди з американською стороною щодо створення спільного фонду із розробки корисних копалин.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Наразі Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища “Добра” в Кіровоградській області. Проєкт може стати пілотним у межах співпраці з Американсько-українським фондом відбудови.