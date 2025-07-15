Соглашение с США об ископаемых: в Украине определили перечень недр, которые выставят на аукционы

Правительство утвердило список критических и стратегических минералов, а также определило участки недр, которые передадут в пользование через аукционы и конкурсы. Это нужно для реализации соглашения с США и позволит привлечь инвесторов к добыче лития, титана, меди и других минералов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Список критических ископаемых и месторождений

Отмечается, список полезных ископаемых и компонентов стратегического значения содержит 11 пунктов: руды алюминиевые, бериллиевые, медные, никелевые, ниобиевые, стронциевые, танталовые, титановые, урановые, циркониевые, флюорит.

К перечню полезных ископаемых и компонентов критического значения отнесли 28 полезных ископаемых, которые также включают и полезные ископаемые стратегического значения. скандиевые, сурменные, теллуровые, цезиевые, цинковые, соль калийная.

В Минуточной среде отмечают, что 60 месторождений полезных ископаемых будут предоставляться в пользование путем проведения аукциона.

А 26 недр и месторождений с залежями руд ванадиевых, литиевых, титановых, урановых и калийной соли будут предоставляться в пользование путем проведения конкурса на заключение соглашения о распределении продукции.

Зачем это нужно

В ведомстве подчеркнули, что это решение направлено на привлечение инвесторов к добыче важных ресурсов, таких как литий, титан, медь, для усиления обороноспособности и развития экономики.

Кроме того, по замыслу правительства это позволит создать прозрачную систему доступа к недрам, привлечь инвестиции и развивать добывающую промышленность.

Также утверждение перечня необходимо для реализации соглашение между Украиной и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Соглашение с США о недрах

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Совета по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной по созданию совместного фонда с разработки полезных ископаемых.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Украина готовится объявить конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Проект может стать пилотным в рамках сотрудничества с американско-украинским фондом восстановления.