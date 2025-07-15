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Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1238-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 185 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 15 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько