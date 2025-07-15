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Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1238-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 185 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты и 84 авиационных удара, сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 5521 обстрел, из них 90 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Шостка Сумской области; Белогорье, Новоданиловка, Плавные, Малая Токмачка Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 39 управляемых бомб, совершил 372 обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызового и Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодцы, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергеевки и Шандриголового.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русиного Яра, Дилиевки и в сторону Екатериновки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лысовка, Зверевое, Удачное, Полтавка, Луч, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимиров.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 15 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько