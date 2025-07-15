Втрати ворога станом на 15 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1230 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1238 добу повномасштабної війни становлять 1 036 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 липня втратила:

особового складу – близько 1 036 290 (+1230) осіб;

танків – 11022 (+3) од;

бойових броньованих машин – 22993 (+6) од;

артилерійських систем – 30346 (+52) од;

РСЗВ – 1440 (+2) од;

засоби ППО – 1194 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245);

крилаті ракети – 3491 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122);

спеціальна техніка – 3932 (+0).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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