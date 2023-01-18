У меня нет претензий к Дмитрию Дубилету, - соучредитель monobank Гороховский

У соучредителя monobank Олега Гороховского нет никаких претензий к Дмитрию Дубилету. А все иски против Дубилета из-за использования схожих дизайнерских идей monobank в его проектах инициированы другими владельцами.

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Об этом Гороховский рассказал в интервью "Экономической правде".

Отметим, учредителями monobank являются Александр и Дмитрий Дубилеты, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко и Владимир Ковалев.

Пакет Яценко был передан его жене, а пакет, находившийся у Александра, переоформлен на его сына.

Дмитрий Дубилет, когда стал работать в правительстве, вышел из проекта monobank.

По словам Гороховского, он не ссорился с Дмитрием Дубилетом.

"У нас и сейчас с Дмитрием отличные отношения. У нас с ним очень близкие отношения. Я не скажу, что сейчас мы такие близкие друзья, как были, когда в 2017 году стартовали, но это дружеские отношения", - отметил Гороховский.

Он напомнил, что Дубилет занимается другим проектом.

"Ему было очень тяжело вернуться. К сожалению, когда ты украинский политик , то есть когда ты ходил в политику – это трудная история для возвращения в бизнес", - говорит Гороховский.

Он добавил, что сейчас Дубилет сам делает что-то вроде того, что делал в Украине, и у него есть очень неплохие результаты.

Также Гороховский отметил, что у него нет с Дубилетом споров относительно интеллектуальной собственности.

Но адвокат его бизнес-партнера Людмилы Шмальченко направил Дубилету письмо с требованием объяснить, почему его проект в Азербайджане использует схожие дизайнерские и маркетинговые ходы monobank.

"Людмила Шмальченко не была моим партнером на тот момент. Но да, у нее есть вопрос к Дмитрию. У меня нет вопросов", – подчеркнул Гороховский.

Он подтвердил, что у основателей monobank есть договоренность о том, что никто не будет использовать те идеи, которые придумали в Monо, в других проектах.

"Да, договорились . Если к Дмитрию у кого-то есть вопросы и у них есть время – пожалуйста, они могут ему задать эти вопросы. У меня есть чем заниматься", - сказал Гороховский.

Отметим, претензия к Дмитрию Дубилету о якобы несанкционированном использовании им наработок monobank в своем новом проекте Fintech Farm была предъявлена без какого-либо согласования с создавшей monobank компанией "Финтех Бенд" и с Универсал Банком, под лицензией которого тот работает.