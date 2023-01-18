У мене немає претензій до Дмитра Дубілета, - співзасновник monobank Гороховський

Співзасновник monobank Олег Гороховський не має жодних претензій до Дмитра Дубілета. А всі позови до Дубілета через схоже використання дизайнерських ідей monobank в його прорєктах ініційовані іншими власниками.

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Про це Гороховський розповів в інтерв’ю "Економічній правді".

Зазначимо, що засновниками monobank є Олександр та Дмитро Дубілети, Олег Гороховський, Михайло Рогальський, Володимир Яценко, Людмила Шмальченко і Володимир Ковальов.

Пакет Яценка був переданий його дружині, а пакет, який був у Олександра, переоформлений на його сина.

Дмитро Дубілет коли став працювати в уряді, вийшов з проєкту monobank.

За словами Гороховського, він не сварився з Дмитром Дубілетом.

"У нас і зараз з Дмитром чудові стосунки. У нас з ним дуже близькі відносини. Я не скажу, що зараз ми такі близькі друзі, як були, коли у 2017 році стартували, але це дружні відносини, - зазначив Гороховський.

Він нагадав, що Дубілет наразі займається іншим проєктом.

"Йому було дуже важко повернутися. На жаль, коли ти український політик, тобто коли ти ходив у політику – це важка історія для повернення в бізнес", - каже Гороховський.

Він додав, що зараз Дубілет сам робить щось подібне до того, що робив в Україні, і в нього є дуже непогані результати.

Також Гороховський зазначив, що немає з Дубілетом суперечок стосовно інтелектуальної власності.

Але адвокат його бізнес-партнерки Людмили Шмальченко надіслав Дубілету листа з вимогою пояснити, чому його проєкт в Азербайджані використовує схожі дизайнерські та маркетингові ходи monobank.

"Людмила Шмальченко не була моїм партнером на той момент. Але так, вона має запитання до Дмитра. У мене немає запитань", - підкреслив Гороховський.

Він підтвердив, що засновники monobank мають домовленість стосовно того, що ніхто не буде використовувати ті ідеї, які придумали в Monо, в інших проєктах.

" Так, домовилися. Якщо до Дмитра в когось є запитання і в них є час – будь ласка, вони можуть йому поставити ці запитання. У мене є чим займатися", - сказав Гороховський.

Зазначимо, претензія до Дмитра Дубілета про нібито несанкціоноване використання ним напрацювань monobank у своєму новому проекті Fintech Farm була пред'явлена без будь-якого погодження з компанією "Фінтех Бенд", що створила monobank, і з Універсал Банком, під ліцензією якого той працює.