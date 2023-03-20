У Sense SuperApp появилась возможность оформить кредит на товары Фокстрот

Sense Bank добавил в свое приложение функцию оформления кредита на товары сети "Фокстрот" прямо в цифровом банке. Воспользоваться ею могут все клиенты Sense Bank онлайн в мобильном приложении в несколько кликов.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Клиенту необходимо посетить магазин "Фокстрот", выбрать товар и сообщить продавцу о наличии одобренной суммы кредита от Sense Bank. Далее просмотреть информацию по кредиту (сумму, график платежей, срок льготного периода) в мобильном приложении Sense SuperApp, подтвердить оформление кредита и получить товар удобным способом", — резюмировали в Sense Bank.

В разделе "Сообщения" в приложении клиент может ознакомиться с информацией о максимальной сумме кредита, уже одобренной банком. Условия такого кредитования предполагают ставку в 0,01% годовых и погашение в течение льготного периода с минимальной переплатой.

Услуга кредитования предоставляется на товары на сумму от 1 000 до 50 000 грн.

первый взнос – от 0% и выплата равными частями;

период погашения – до 24-х месяцев;

льготный период от 3-х до 9-ти месяцев в зависимости от выбранного товара.

В Sense SuperApp также доступна функция погашения кредита и возможность просмотреть историю, отследить дату, сумму платежа и остаток по кредиту.

Напомним, ранее Sense Bank добавил в свое приложение возможность получить справку о доходах от операций с ценными бумагами.