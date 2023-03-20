В Sense SuperApp з'явилася можливість оформити кредит на товари Фокстрот

Sense Bank додав у свій застосунок функцію оформлення кредиту на товари мережі "Фокстрот" безпосередньо в цифровому банку. Скористатися нею можуть усі клієнти Sense Bank онлайн у мобільному додатку в кілька кліків.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Клієнту необхідно завітати до магазину "Фокстрот", вибрати товар та повідомити продавцеві про наявність схваленої суми кредиту від Sense Bank. Далі переглянути інформацію за кредитом (суму, графік платежів, термін пільгового періоду) в мобільному додатку Sense SuperApp, підтвердити оформлення кредиту та отримати товар у зручний спосіб", — резюмували в Sense Bank.

В розділі "Повідомлення" клієнт може ознайомитися із інформацією щодо максимальної суми кредиту, яка вже схвалена банком. Умови такого кредитування передбачають ставку в 0,01% річних та погашення протягом пільгового періоду з мінімальною переплатою.

Послуга кредитування надається на товари на суму від 1 000 до 50 000 грн на таких умовах:

перший внесок — від 0% та виплата рівними частинами;

період погашення — до 24-х місяців;

пільговий період від 3-х до 9-ти місяців в залежності від обраного товару.

В Sense SuperApp також доступна функція погашення кредиту та можливість переглянути історію, відстежити дату, суму платежу і залишок за кредитом.

Нагадаємо, раніше Sense Bank додав у свій застосунок можливість отримати довідку щодо доходів від операцій з цінними паперами.