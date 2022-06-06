Ajax Systems вышел на австралийский рынок

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems начинает продажу продуктов в Австралии.

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Компания объявила о сотрудничестве со своим первым официальным дистрибьютором в регионе – NAS Australia. Об этом говорится на сайте компании.

Компания NAS Australia основана в 1982 году и предлагает решения для ТВ-сигнала, безопасности и индивидуального монтажа систем.

Сотрудничество с Ajax Systems означает, что NAS Australia готова снабжать профессиональными системами безопасности для клиентов в регионе.

Ajax Systems официально вышла на австралийский рынок, когда получила сертификаты FCC и IC. Сегодня компания работает над расширением своего присутствия в тех регионах мира, где используется частота 915 МГц.

Специально для местного рынка производитель также изменил цвет светодиодного индикатора Ajax StreetSiren на синий, поскольку в Австралии красный цвет обычно применяется в пожарных датчиках.

Напомним, что украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят уволить Данила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

Письмо уже подписали более 1,5 тысячей предпринимателей и собственников бизнеса. Это совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, владелец Meest Group Ростислав Кисиль, основатель MacPaw Александр Косован, основатель Ajax Systems Александр Конотопский, владелица Mozgi Group Ирина Горовая и другие.