Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Бизнес
Дата публикации

Ajax Systems вышел на австралийский рынок

Ajax Systems вышел на австралийский рынок
Система безопасности Ajax Systems

Украинский производитель систем безопасности Ajax Systems начинает продажу продуктов в Австралии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Компания объявила о сотрудничестве со своим первым официальным дистрибьютором в регионе – NAS Australia. Об этом говорится на сайте компании.

Компания NAS Australia основана в 1982 году и предлагает решения для ТВ-сигнала, безопасности и индивидуального монтажа систем.

Сотрудничество с Ajax Systems означает, что NAS Australia готова снабжать профессиональными системами безопасности для клиентов в регионе.

Ajax Systems официально вышла на австралийский рынок, когда получила сертификаты FCC и IC. Сегодня компания работает над расширением своего присутствия в тех регионах мира, где используется частота 915 МГц.

Специально для местного рынка производитель также изменил цвет светодиодного индикатора Ajax StreetSiren на синий, поскольку в Австралии красный цвет обычно применяется в пожарных датчиках.

Напомним, что украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят уволить Данила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

Письмо уже подписали более 1,5 тысячей предпринимателей и собственников бизнеса. Это совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, владелец Meest Group Ростислав Кисиль, основатель MacPaw Александр Косован, основатель Ajax Systems Александр Конотопский, владелица Mozgi Group Ирина Горовая и другие.