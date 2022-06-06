Ajax Systems вийшов на австралійський ринок

Український виробник систем безпеки Ajax Systems розпочинає продаж продуктів в Австралії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Компанія оголосила про співпрацю зі своїм першим офіційним дистриб'ютором у регіоні – NAS Australia. Про це йдеться на сайті компанії.

Компанія NAS Australia заснована в 1982 році та пропонує рішення для ТВ-сигналу, безпеки та індивідуального монтажу систем.

Співпраця з Ajax Systems означає, що NAS Australia готова надавати професійні системи безпеки для клієнтів у регіоні.

Ajax Systems офіційно вийшла на австралійський ринок, коли отримала сертифікати FCC та IC. Сьогодні компанія працює над розширенням своєї присутності у тих регіонах світу, де використовується частота 915 МГц.

Спеціально для місцевого ринку виробник також змінив колір світлодіодного індикатора Ajax StreetSiren на синій, оскільки в Австралії червоний колір зазвичай застосовується у пожежних датчиках.

Нагадаємо, що українські підприємці написали відкритий лист до президента Володимира Зеленського. У ньому вони просять звільнити Данила Гетьманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Лист уже підписали понад 1,5 тисячі підприємців та власників бізнесу. Це співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов, власник Meest Group Ростислав Кісіль, засновник MacPaw Олександр Косован, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, власниця Mozgi Group Ірина Горова та інші.