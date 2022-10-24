АМКУ расследует, как производитель элеваторов KMZ Industries без разрешения получил контроль над конкурентом

Антимонопольный комитет приступил к рассмотрению дела по признакам совершения Карловским машиностроительным заводом (KMZ Industries) нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Как говорится в сообщении АМКУ, речь идет о получении им контроля над значительной частью активов компании "Вариант Агро Буд" без его разрешения.

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Комитет отмечает, что в прошлом Карловский машзавод и "Вариант Агро Буд" были ближайшими конкурентами, однако с 2022 года на официальных сайтах и в СМИ они начали позиционировать себя как объединенная компания, функционирующая от имени ЧАО "Карловский машиностроительный завод".

В АМКУ указывают, что обычно в таких случаях предприятия обращаются в комитет сразу с двумя заявлениями: о предоставлении разрешения на концентрацию (как основное действие) и согласованные действия (как вспомогательную).

Однако, по данным ведомства, в конце 2021 года в комитет поступило лишь одно заявление от ЧАО "Карловский машзавод" и ООО "Вариант Агро Буд" - о предоставлении разрешения на согласованные действия посредством заключения между ними договора, касающегося воздержания от конкуренции и запрета переманивания работников (non-compete agreement).

"Положения non-compete обычно содержатся в договорах купли-продажи корпоративных прав и/или активов и применяются как вспомогательное средство для защиты интересов будущего покупателя. По своей сути эти положения являются антиконкурентными согласованными действиями, имеющими целью устранение конкурента с рынка. Так что начато дело о согласованных действиях этих компаний", - добавляют в комитете.

При этом АМКУ выяснил, что указанные согласованные действия не ограничились только положением non-compete, а были одним из звеньев сложной транзакции по приобретению и операционному лизингу КМЗ активов "Вариант Агро Буда", и начал исследования по этому факту также.

В комитете указывают, что сами эти субъекты хозяйствования обратились в комитет с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию только в конце августа 2022 года. При этом КМЗ на момент подачи заявления уже получил права пользования почти всеми активами, предназначенными для осуществления завершенного цикла производства продукции, за исключением металлорежущего станка.

"Поскольку комитет уже имеет в своей практике рассмотрение дел, в которых подобные "схемы" применялись во избежание ответственности за концентрацию без разрешения, было заведено дело по признакам совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", — резюмировали в АМКУ.

Отметим, что KMZ Industries является крупнейшим производителем элеваторного оборудования в Украине и производит полный спектр такого оборудования, в частности силосы, зерносушилки, транспортное оборудование и сепараторы.