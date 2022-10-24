АМКУ розслідує, як виробник елеваторів KMZ Industries без дозволу отримав контроль над конкурентом

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення Карлівським машинобудівним заводом (KMZ Industries) порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Як ідеться у повідомленні АМКУ, йдеться про набуття ним контролю над значною частиною активів компанії "Варіант Агро Буд" без його дозволу.

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Комітет зазначає, що у минулому Карлівський машзавод і "Варіант Агро Буд" були найближчими конкурентами, однак з 2022 року на офіційних сайтах та у ЗМІ вони почали позиціонувати себе як об’єднана компанія, що функціонує від імені ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод".

В АМКУ вказують, що зазвичай у таких випадках суб’єкти господарювання звертаються до комітету одразу із двома заявами: про надання дозволу на концентрацію (як основну дію) та узгоджені дії (як допоміжну).

Однак, за даними відомства, наприкінці 2021 року до комітету надійшла лише одна заява від ПрАТ "Карлівський машзавод" і ТОВ "Варіант Агро Буд" - про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді укладання між ними договору, що стосується утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників (non-compete agreement).

"Положення non-compete зазвичай містяться в договорах купівлі-продажу корпоративних прав та/або активів і застосовуються як допоміжний засіб для захисту інтересів майбутнього покупця. По своїй суті ці положення є антиконкурентними узгодженими діями, що мають на меті усунення конкурента з ринку. Тож було розпочато справу про узгоджені дії цих компаній", — додають в комітеті.

При цьому АМКУ з’ясував, що зазначені узгоджені дії не обмежилися лише положенням non-compete, а були однією з ланок складної транзакції з придбання та операційного лізингу КМЗ активів "Варіант Агро Буду", та розпочав дослідження і за цим фактом також.

В комітеті вказують, що самі ці суб’єкти господарювання звернулися до комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію лише наприкінці серпня 2022 року. При цьому КМЗ на момент подання заяви уже набув прав користування майже всіма активами, призначеними для здійснення завершеного циклу виробництва продукції, за виключенням металоріжучого станка.

"Оскільки комітет уже має у своїй практиці розгляд справ, в яких подібні "схеми" застосовувалися для уникнення відповідальності за концентрацію без дозволу, було розпочато справу за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції", — резюмували в АМКУ.

Зазначимо, що KMZ Industries є найбільшим виробником елеваторного обладнання в Україні та виробляє повний спектр такого обладнання, зокрема силоси, зерносушарки, транспортне обладнання та сепаратори.