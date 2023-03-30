Антихрупкость военного времени: как крупному бизнесу выжить и стать сильнее

Насим Талеб в своей известной книге "Антихрупкость" писал, что "ветер гасит свечу и разжигает костер". То же самое происходит со случайностью, неопределенностью и хаосом: было бы хорошо пользоваться ими, а не прятаться от них.

Мы в Никополе хорошо слышим и видим "ветер войны". Почти ежедневно фиксируются прилеты по городу и району с противоположного берега Каховского водохранилища, где стоят российские войска. Но работаем и не опускаем руки. Более того – вкладываем средства в развитие компании в Украине.

Многие спрашивают, как нам это удается. Попробую рассказать и поделиться своими выводами за год полномасштабной войны.

Каждый вызов – это возможность стать сильнее

Прошлый год для нашей команды можно разделить на несколько этапов. До 24 февраля, когда мы работали в обычном режиме. С 24 февраля по середину марта – шок войны, эвакуация работников и членов их семей, остановка производства и осознание, что нужно собраться и делать все возможное на своем месте.

Далее последовал период с середины марта по 12 июля – адаптация и возвращение к рабочему ритму. Почему 12 июля? Ибо именно в этот день начались ежедневные обстрелы Никопольщины и перед командой "Сентравис" возник новый вызов - как обезопасить своих работников и продолжить работу. Нам это удалось, однако уже в октябре пора учиться работать в условиях дефицита электроэнергии.

Каждый этап – эскалация и уровень сложности. Но еще возможность стать сильнее.

Несколько примеров.

Остановились украинские порты – мы разработали новые логистические маршруты, начали работать с европейскими портами, и сейчас наши клиенты иногда получают бесшовные трубы быстрее, чем до войны.

Кто-то уехал за границу, трудно найти новых работников – теперь мы активнее учим смежным профессиям, чтобы каждый из нашей команды мог (могла) выполнять несколько разных операций.

Возросли риски в Никополе – сплотились и начали искать новые решения по безопасности работников, нашли дополнительную локацию для производства в другом регионе.

И сейчас в Ужгороде начинаем производить инструментальные трубы для автомобилей. Проект, который сначала наша команда рассматривала как хеджирование рисков, становится еще одной площадкой для усовершенствования наших компетенций, которые потом будем распространять на всю компанию. Мы видим, как можно построить новое технологическое производство почти с нуля, главное с надежной и опытной командой.

Что будет дальше, мы не знаем, но готовимся работать в условиях неопределенности и настраиваемся, что будет не легче, чем в 2022 году.

Люди – главный актив

Эта фраза стала немного банальной, но война напомнила подлинное значение этой истины. Люди гораздо важнее орудия труда, станки и производственные линии.

Главное достижение прошлого года – сохранение нашей команды. Практически все с нами. Все трудятся как одно целое. Но это было бы невозможно, если бы мы не разделяли подобные ценности и не уделяли этому вопросу много времени до войны, когда искали "своих людей" и вкладывали средства в учебу.

Ценности как клей, объединяющий и помогающий держаться вместе. Однако они не появляются просто так, из воздуха. Нам удалось объединиться вокруг идеи улучшения жизни людей благодаря высоким технологиям. Поэтому когда стоит выбор – работать или поехать куда-нибудь в более безопасное место, мы остаемся на своих местах.

Война стала тестом, она показала, кто чего стоит и помог еще больше сосредоточиться на главном – на людях и команде.

Без новой промышленной политики Украине будет тяжело

Я объехал много локаций на западе страны, когда искал новую площадку для производства. Скажу честно, был в шоке от уровня нашей деиндустриализации. Много заброшенных заводов и фабрик.

У нас есть все – ресурсы, люди, тогда почему там, где должно быть производство, растет трава? Разве у кого есть сомнения, что технологический экспорт поможет быстрее восстановиться после войны?

Не говорю, что производителям и экспортерам нужна помощь. Но хотя бы не мешайте, как это недавно было с возмещением НДС.

Война продемонстрировала, что без денег и собственного технологического производства защитить себя очень тяжело. Необходимо изменять правила, создавать новые производственные кластеры, поднимать наш военно-промышленный комплекс и всю промышленность, не на словах, а на практике преодолеть коррупцию. Становиться антихрупкими!

Мы просто не имеем права оставить все, как было до войны.