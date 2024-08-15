AVON подала заявление о банкротстве в США: повлияет ли это на ее работу в Украине

Холдинговая компания Avon Products (косметический бренд Avon) 12 августа запустила процедуру признания себя банкротом в США. Причиной такого решения стало не падение продаж или макроэкономические факторы: компанию завалили судебными исками, на урегулирование которых потрачено много средств. Delo.ua рассказывает о возможном развитии событий.

Отмечается, что американская компания уже потратила $225 млн на защиту от исков о причинении вреда здоровью и выплатах по урегулированию судебных споро. Ее обвиняют в использовании талька в продукции Avon, который может вызвать рак. Всего против производителя зарегистрировано 380 исков в США, но их количество может увеличиться.

Чтобы погасить имеющиеся долги, Avon Products заявила о банкротстве, в рамках процедуры ее активы будут выставлены на продажу. Известно, что их планирует приобрести бразильская группа Natura $125 млн, если другие игроки не предложат более выгодные предложения. Если сделка состоится, Natura спишет $530 млн своего долга и предоставит дополнительные $43 млн для финансирования банкротства Avon Products.

Стоимость активов Avon по всему миру по итогам 2022 года превысила $1 млрд.

Фактически речь не пойдет о поглощении обанкротившейся американской компании посторонним игроком. Компании Natura, The Body Shop, Aesop и Avon входят в крупный международный холдинг Natura&Co, четвертую в мире группу косметических компаний. Если сделка состоится, она будет означать лишь дофинансирование американского сегмента холдинга для продолжения судебных споров, пока не будет окончательно решено, действительно ли продукция Avon опасна для потребителей.

Пока на официальном сайте Avon отсутствуют данные о влиянии банкротства американской компании на ассортимент и модель распространения косметики в Украине. Редакция Delo.ua обратилась за официальным комментарием к пресс-службе компании и опубликует его, как только будет ответ.

Примечательно, что когда Avon Products присоединилась к холдингу Natura&Co в 2019 году, украинское подразделение Avon заявило об отсутствии какого-либо влияния соглашения на деятельность украинских дистрибьюторов.

"Слияние компаний касается организационной структуры, программы поощрений, регионального разделения, поставки и выставления счетов, количества и продолжительности кампаний и т.д. Пока не предусмотрены никакие неотложные изменения в системах или процессах компании. Представители будут осуществлять свою деятельность в обычном режиме", — указано на сайте Avon о слиянии с Natura.

Банкротство Avon Products будет оказывать ограниченное влияние и на американский рынок, поскольку с 2016 года компания не продает косметику в США под одноименным брендом. В США, Канаде и Пуэрто-Рико компания реализует продукцию под брендом LG Household&Health Care.

Как работает бизнес Avon в Украине

На украинский косметический рынок компания Avon вышла в 1997 году и является одним из крупнейших игроков на нем. По данным аналитического агентства Pro-Consulting, до полномасштабной войны с РФ ее продукция была самой распространенной среди импортных товаров в категориях "декоративная косметика" и "средства для тела", и второе по популярности в категориях "средства для купания" и "средства для рук".

Ее модель дистрибуции – прямые продажи, реализация товаров и услуг потребителю за пределами обычных мест розничной торговли. Товары распространяются среди знакомых или случайных прохожих путем индивидуальной презентации. Отмечается, что продукцию Avon в Украине за время деятельности компании распространяли более 5 миллионов человек.

Распространение продукции производится методами сетевого маркетинга. Лицо, желающее распространять продукцию Avon, регистрируется в системе в качестве представителя. Оно получает право заказывать продукцию компании со скидками до 15-40% для дальнейшего распространения на своих условиях среди семьи, друзей или коллег. Их основной рабочий инструмент – каталог, который обновляется 17 раз в год, или каждые 3 недели.

Следующая степень в иерархии продаж – партнер, предлагающий гражданам стать представителями Avon. Партнер планирует и контролирует работу команды привлеченных дистрибьюторов и получает 7-9% дохода от продаж своей личной группы. Также партнеры получают определенный процент общего объема продаж компании. Наиболее вовлеченные участники маркетинговой сети получают работу в компании и постоянную заработную плату.

Работу Avon не остановила даже война

В январе 2024 г. холдинг Avon получил критику за сохранение связей с РФ. Компания набирает новых торговых агентов в стране-агрессоре и продолжает производство на своем заводе в Московской области, хотя в начале войны объявила об остановке инвестиций и экспорте своих косметических средств из России на другие рынки.

В РФ бренд занимает второе место среди косметических компаний, работающих по схеме прямых продаж, после Faberlic. Выручка Avon по итогам 2022 года составила 13,8 млрд. рублей.

В ответ компания заявила, что поддерживает деятельность в России по поддержке своих торговых агентов, поскольку они получают средства к существованию благодаря этому бизнесу. Avon обвинили в "уничтожении морали" из-за продолжения некоторых операций в РФ, хотя материнский холдинг Natura&Co выразил обеспокоенность судьбой пострадавших от недопустимой российской агрессии людей.

За время существования компания сетевого маркетинга Avon также обвинялась в даче взяток должностным лицам по всему миру, в частности, в Китае, Бразилии, Мексике, Аргентине, Индии и Японии.

Отмечается, что нарушения в одном офисе заставили материнскую компанию изучить ситуацию и в других офисах, в результате чего выяснилось, что развитие бизнеса Avon нарушало антикоррупционное законодательство почти во всех странах присутствия. Скандал отрицательно сказался на репутации холдинга и скомпрометировал ее менеджмент, а также грозит серьезными штрафами.