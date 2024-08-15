Raiffeisen Bank прекращает валютные переводы для россиян

15 августа российская дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International объявила, что со 2 сентября 2024 г. физические лица больше не смогут осуществлять международные переводы в иностранной валюте, за исключением рублей. Это решение не распространяется на некоторые крупные международные компании.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, ограничения внедрены в связи с усилиями группы снизить влияние на Россию под давлением европейских регуляторов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал банки еврозоны, продолжающие работать в России, сократить свои операции или вообще выйти из российского рынка, установив четкие планы для этого.

В Raiffeisen Bank сообщили, что ограничения на валютные переводы вводятся в соответствии с решением RBI Group по требованию ЕЦБ. Международные переводы в рублях остаются доступными.

Ранее, в апреле, Raiffeisen Bank International заявил, что ЕЦБ потребует от него значительного сокращения бизнеса в России до 2026 года, включая уменьшение кредитования и ограничение международных платежей.

Со времени вторжения России в Украину в 2022 году банки еврозоны существенно снизили свое присутствие в России. Raiffeisen Bank подвергся критике из-за роста доходов в стране, и даже получил предупреждение от Вашингтона о возможных ограничениях доступа к финансовой системе США из-за своих операций в России.

Raiffeisen Bank выходит из России

Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы откладывали.

Как писали журналисты, в течение первых девяти месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Наконец, украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка. Украина продолжает призывать крупнейший западный банк России разорвать свои связи с Москвой.

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