Raiffeisen Bank припиняє валютні перекази для росіян

15 серпня російська дочірня компанія австрійського Raiffeisen Bank International оголосила, що з 2 вересня 2024 року фізичні особи більше не зможуть здійснювати міжнародні перекази в іноземній валюті, за винятком рублів. Це рішення не поширюється на деякі великі міжнародні компанії.

Про це пише Reuters.

За даними видання, обмеження впроваджено у зв’язку зі зусиллями групи знизити вплив на Росію під тиском європейських регуляторів. Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликав банки єврозони, які продовжують працювати в Росії, скоротити свої операції або взагалі вийти з російського ринку, встановивши чіткі плани для цього.

В Raiffeisen Bank повідомили, що обмеження на валютні перекази вводяться відповідно до рішення RBI Group на вимогу ЄЦБ. Міжнародні перекази в рублях залишаються доступними.

Раніше, у квітні, Raiffeisen Bank International заявив, що ЄЦБ вимагатиме від нього значного скорочення бізнесу в Росії до 2026 року, включаючи зменшення кредитування та обмеження міжнародних платежів.

Від часу вторгнення Росії в Україну в 2022 році банки єврозони суттєво зменшили свою присутність у Росії. Raiffeisen Bank зазнав критики через зростання прибутків у країні, і навіть отримав попередження від Вашингтону щодо можливих обмежень доступу до фінансової системи США через свої операції в Росії.

Raiffeisen Bank виходить із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.

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