Косметическая компания Avon подала заявление о банкротстве: что произошло

Холдинговая компания Avon Products, владеющая международными правами на косметический бренд Avon, подала заявление в суд по делам банкротства округа Делавер, США.

Об этом говорится в сообщении компании, передает LIGA.net.

Против Avon открыли более 380 судебных тяжб.

Отмечается, что дело о банкротстве было открыто после более 380 судебных исков, в которых утверждалось, что тальк в линейке продукции Avon приводит к раку.

Директор по реструктуризации Avon Products Филипп Гунд утверждал, что компания уже потратила $225 млн на судебные издержки и выплаты. Теперь, по его словам, Avon не располагает "достаточной ликвидностью для ведения судебных разбирательств и/или урегулирования" дел.

Avon Products настаивает на том, что ее продукция не наносит вред здоровью, но ожидает, что количество исков "будет только расти, если не будет окончательного решения".

Активы выставят на продажу

Avon Products владеет брендом за пределами США, Канады и Пуэрто-Рико. Там Avon принадлежит LG Household&Health Care.

Холдинговая компания не продает косметику в США с 2016 года, а в 2020 году американский бизнес выкупила бразильская группа Natura.

В рамках заявления о банкротстве активы Avon Products будут выставлены на продажу, и Natura предложит купить их за $125 млн при отсутствии более высоких предложений.

Бразильская компания спишет $530 млн своего долга и предоставит дополнительные $43 млн для финансирования банкротства.

Avon Products – не первая компания, которая подала заявление о банкротстве, чтобы справиться с исками, связанными с продажей тальковой продукции. Другая американская компания – Johnson & Johnson – несколько раз пыталась урегулировать вопросы с истцами, используя банкротство, но пока не добилась успеха.