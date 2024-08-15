Косметична компанія Avon подала заяву про банкрутство: що сталося

Холдингова компанія Avon Products, яка володіє міжнародними правами на косметичний бренд Avon, подала заяву до суду в справах банкрутства округу Делавер, США.

Про це сказано в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Проти Avon відкрили понад 380 судових позовів

Зазначається, що справу про банкрутство відкрили після понад 380 судових позовів, у яких стверджувалося, що тальк у лінійці продукції Avon спричиняє рак.

Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд стверджував, що компанія вже витратила $225 млн на судові витрати та виплати. Тепер, за його словами, Avon не має "достатньої ліквідності для ведення судових розглядів та/або врегулювання" справ.

Avon Products наполягає на тому, що її продукція не завдає шкоди здоров'ю, але очікує, що кількість позовів "лише зростатиме, якщо не буде остаточного рішення".

Активи виставлять на продаж

Avon Products володіє брендом за межами США, Канади і Пуерто-Рико. Там Avon належить LG Household & Health Care.

Холдингова компанія не продає косметику в США з 2016 року, а в 2020 році американський бізнес викупила бразильська група Natura.

У межах заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж, і Natura запропонує купити їх за $125 млн за відсутності вищих пропозицій.

Бразильська компанія спише $530 млн свого боргу та надасть додаткові $43 млн для фінансування банкрутства.

Зауважимо, Avon Products – не перша компанія, яка подала заяву про банкрутство, щоб впоратися з позовами, пов'язаними з продажем талькової продукції. Інша американська компанія – Johnson & Johnson – кілька разів намагалася врегулювати питання з позивачами, використовуючи банкрутство, але поки не досягла успіху.