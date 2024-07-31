В мережі Eva розповіли про розширення за півроку: де відкрилися нові магазини та яка ситуація з інтернет-торгівлею

За перше півріччя 2024 року мережа Eva відкрила 28 нових магазинів, збільшивши їх кількість до 1080. До кінця року планується відкриття ще близько 30 магазинів, переважно у форматі “Жіноча енергія”. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Також у квітні на базі нового формату магазину Eva Beauti в ТРЦ Respublika Park у Києві розпочав роботу перший салон краси Beauty Salon by EVA, який займає площу 26 м² і має зону догляду за волоссям та косметологічний кабінет.

Крім того, інтернет-магазин Eva.ua, який став повноцінним маркетплейсом, займає понад 14% у загальних продажах компанії та пропонує понад 10 000 товарів. За популярністю серед інтернет-магазинів в Україні Eva.ua посідає третє місце з 13 мільйонами відвідувань на місяць та близько 13-14 тисячами замовлень щодня.

Водночас замовлення доставляються в середньому за 1,8 дня, а найпопулярнішим способом отримання товарів залишається мережа точок видачі, що налічує 1064 локації у понад 340 містах.

Компанія також розширює асортимент власної продукції, включаючи нові корейські косметичні засоби, сезонні лінійки, підгузки для плавання та інші товари.

Загалом, портфель мережі нараховує 65 власних торгових марок, а їхня частка у загальних продажах становить значні 36,24%.

Крім того, Eva інвестує у розвиток власної логістики та автоматизацію процесів. У першому півріччі 2024 року компанія збільшила площу складу інтернет-магазину у Львові на 2600 м² та розпочала будівництво нового корпусу. Автоматизація впроваджується на розподільчому центрі в Одесі та складах e-commerce у Львові та Броварах.

Мережа також активно підтримує державу та благодійні ініціативи. За перше півріччя 2024 року компанія спрямувала близько 18 мільйонів гривень на благодійність та соціальні проекти, а загальна сума з початку повномасштабного вторгнення перевищила 86 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у лютому 2024 року компанія "РУШ", яка керує мережею магазинів Eva та онлайн-платформою Eva.ua, оголосила про плани відкрити близько 60 нових торгових точок, інвестувавши в це близько 200 мільйонів гривень. Крім того, компанія планує інвестувати до 1,3 мільярда гривень у розвиток логістичної інфраструктури.