В сети Eva рассказали о расширении за полгода: где открылись новые магазины и какова ситуация с интернет-торговлей

За первое полугодие 2024 года сеть Eva открыла 28 новых магазинов, увеличив их количество до 1080. К концу года планируется открытие еще около 30 магазинов, преимущественно в формате Женская энергия. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Также в апреле на базе нового формата магазина Eva Beauti в ТРЦ Respublika Park в Киеве начал работу первый салон красоты Beauty Salon by EVA, который занимает площадь 26 м² и имеет зону ухода за волосами и косметологический кабинет.

Кроме того, интернет-магазин Eva.ua, ставший полноценным маркетплейсом, занимает более 14% в общих продажах компании и предлагает более 10 000 товаров. По популярности среди интернет-магазинов в Украине Eva.ua занимает третье место с 13 миллионами посещений в месяц и около 13-14 тысяч заказов ежедневно.

В то же время, заказы доставляются в среднем за 1,8 дня, а самым популярным способом получения товаров остается сеть точек выдачи, насчитывающая 1064 локации в более чем 340 городах.

Компания также расширяет ассортимент своей продукции, включая новые корейские косметические средства, сезонные линейки, подгузники для плавания и другие товары.

В целом портфель сети насчитывает 65 собственных торговых марок, а их доля в общих продажах составляет значительные 36,24%.

Кроме того, Eva инвестирует в развитие собственной логистики и автоматизации процессов. В первом полугодии 2024 года компания увеличила площадь склада интернет-магазина во Львове на 2600 м² и начала строительство нового корпуса. Автоматизация осуществляется на распределительном центре в Одессе и складах e-commerce во Львове и Броварах.

Сеть также активно поддерживает государство и благотворительные инициативы. За первое полугодие 2024 компания направила около 18 миллионов гривен на благотворительность и социальные проекты, а общая сумма с начала полномасштабного вторжения превысила 86 миллионов гривен.

Напомним, в феврале 2024 года компания "РУШ", управляющая сетью магазинов Eva и онлайн-платформой Eva.ua, объявила о планах открыть около 60 новых торговых точек, инвестировав в это около 200 миллионов гривен. Кроме того, компания планирует инвестировать до 1,3 миллиарда гривен в развитие логистической инфраструктуры.