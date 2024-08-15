AVON подала заяву про банкрутство в США: чи вплине це на її роботу в Україні

Холдингова компанія Avon Products (косметичний бренд Avon) 12 серпня запустила процедуру визнання себе банкрутом в США. Причиною такого рішення стало не падіння продажів або макроекономічні фактори: компанію завалили судовими позовами, на врегулювання яких витрачено багато коштів. Delo.ua розповідає про можливий розвиток подій.

Зазначається, що американська компанія вже витратила $225 млн на захист від позовів про заподіяння шкоди здоров'ю та виплати для врегулювання справ. Її звинувачують у використанні тальку у продукції Avon, що може спричиняти рак. Всього проти виробника зареєстровано 380 позовів в США, але їхня кількість може збільшитися.

Щоб погасити наявні борги, Avon Products заявила про банкрутство, в рамках процедури її активи будуть виставлені на продаж. Наразі відомо що їх планує придбати бразильська група Natura $125 млн, якщо інші гравці не запропонують вигідніші пропозиції. Якщо угода відбудеться, Natura спише $530 млн свого боргу та надасть додаткові $43 млн для фінансування банкрутства Avon Products.

Вартість активів Avon у всьому світі за підсумками 2022 року перевищила $1 млрд.

Фактично, мова не йтиме про поглинання збанкрутілої американської компанії стороннім гравцем. Компанії Natura, The Body Shop, Aesop та Avon входять до великого міжнародного холдингу Natura&Co, четвертої у світі групи косметичних компаній. Якщо угода відбудеться, вона означатиме лише дофінансування американського сегмента холдингу для продовження судових спорів, поки не буде остаточно вирішено, чи дійсно продукція Avon є небезпечною для споживачів.

Поки що на офіційному українському сайті Avon відсутні дані про вплив банкрутства американської компанії на асортимент та модель розповсюдження косметики в Україні. Редакція Delo.ua звернулася по офіційний коментар до пресслужби компанії та опублікує його, щойно буде відповідь.

Примітно, що коли Avon Products приєдналась до холдингу Natura&Co у 2019 році, український підрозділ Avon заявив про відсутність будь-якого впливу угоди на діяльність українських дистриб'юторів.

"Злиття компаній стосується організаційної структури, програми заохочень, регіонального поділу, постачання та виставлення рахунків, кількості та тривалості кампаній тощо. Наразі не передбачено ніяких нагальних змін в системах або процесах компанії. Представники здійснюватимуть свою діяльність у звичному режимі", - вказано на сайті Avon щодо злиття з Natura.

Банкрутство Avon Products матиме обмежений вплив і на американський ринок, оскільки з 2016 року компанія не продає косметику в США під однойменним брендом. У США, Канаді та Пуерто-Рико компанія реалізує продукцію під брендом LG Household & Health Care.

Як працює бізнес Avon в Україні

На український косметичний ринок компанія Avon вийшла в 1997 році, і є одним за найбільших гравців на ньому. За даними аналітичного агентства Pro-Consulting, до повномасштабної війни з РФ її продукція була найпоширенішою серед імпортних товарів в категоріях "декоративна косметика" та "засоби для тіла", і друге за популярністю у категоріях "засоби для купання" та "засоби для рук".

Її модель дистриб'юції - прямі продажі, реалізація товарів та послуг споживачу за межами звичайних місць роздрібної торгівлі. Товари розповсюджують серед знайомих або випадкових перехожих шляхом індивідуальної презентації. Зазначається, що продукцію Avon в Україні за час діяльності компанії розповсюджували понад 5 мільйонів осіб.

Розповсюдження продукції відбувається методами мережевого маркетингу. Особа, що бажає розповсюджувати продукцію Avon, реєструється в системі в якості представника. Вона отримує право замовляти продукцію компанії зі знижками до 15-40% для подальшого розповсюдження на своїх умовах серед сім’ї, друзів або колег. Їхній основний робочий інструмент – каталог, який оновлюється 17 разів на рік, або кожні 3 тижні.

Наступний ступінь в ієрархії продажів - партнер, котрий пропонує громадянам стати представниками Avon. Партнер планує та контролює роботу команди залучених дистриб'юторів, і отримує 7-9 % доходу від продажів своєї особистої групи. Також партнери отримують певний відсоток від загального обсягу продажів компанії. Найбільш залучені учасники маркетингової мережі отримують роботу в компанії та сталу заробітну плату.

Роботу Avon не зупинила навіть війна

В січні 2024 року холдинг Avon отримав критику за збереження зв'язків з РФ. Компанія набирає нових торгових агентів у країні-агресорці й продовжує виробництво на своєму заводі в Московській області, хоча на початку війни оголосила про зупинку інвестицій та експорту своїх косметичних засобів з Росії на інші ринки.

У РФ бренд посідає друге місце серед косметичних компаній, що працюють за схемою прямого продажу, після Faberlic. Виручка Avon за підсумками 2022 року склала 13,8 млрд рублів.

У відповідь компанія заявила, що підтримує діяльність в Росії для підтримки своїх торгових агентів, які отримують кошти для існування завдяки цьому бізнесу. Avon звинуватили у "знищенні моралі" через продовження деяких операцій у РФ, хоча материнський холдинг Natura&Co висловив стурбованість долею людей, які постраждали від неприпустимої російської агресії.

За час існування компанія мережевого маркетингу Avon також звинувачували в даванні хабарів посадовцям по всьому світі, зокрема, в Китаї, Бразилії, Мексиці, Аргентині, Індії та Японії.

Зазначається, що порушення в одному офісі змусили материнську компанію вивчити ситуацію і в інших офісах, внаслідок чого з'ясувалося, що розвиток бізнесу Avon порушував антикорупційне законодавство майже в усіх країнах присутності. Скандал негативно позначився на репутації холдингу і скомпрометував її менеджмент, а також загрожує серйозними штрафами.