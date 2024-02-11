Безос продал акции Amazon на $2 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос на этой неделе впервые за последние три года продал примерно 12 миллионов акций компании на сумму около 2 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Безос заключил соглашение о продаже 12 млн акций Amazon вскоре после обнародования плана продаж ценных бумаг в течение следующего года.

Отмечается, что продажи акций Amazon прошли 7 и 8 февраля. Общая стоимость сделок составила около 2 миллиардов долларов.

Начиная с 2002 года, основатель Amazon продал акций компании на сумму более 30 миллиардов долларов США, в том числе акции на сумму около 20 миллиардов долларов в 2020-2021 годах.

Безос преимущественно дарил свои акции компании, включая акции на сумму примерно 230 миллионов долларов, которые были переданы некоммерческим организациям в ноябре прошлого года.

Как сообщает Bloomberg, состояние Безоса в этом году выросло на 22,6 миллиарда долларов и сейчас составляет 199,5 миллиарда. На данный момент он является вторым самым богатым человеком в мире.

В 2022 году Amazon стала первой публичной компанией в истории, потерявшей $1 трлн рыночной стоимости на фоне падения акций технологических компаний, инфляции и жесткой монетарной политики.