Безос продав акції Amazon на $ 2 млрд

Засновник Amazon Джефф Безос цього тижня вперше за останні три роки продав приблизно 12 мільйонів акцій компанії на суму близько 2 мільярди доларів.

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Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Безос уклав угоду щодо продажу 12 млн акцій Amazon невдовзі після оприлюднення плану продажу цінних паперів протягом наступного року.

Зазначається, що продажі акцій Amazon відбулися 7 та 8 лютого. Загальна вартість угод становила трохи більше як 2 мільярди доларів.

Починаючи з 2002 року засновник Amazon продав акцій компанії на суму понад 30 мільярдів доларів США, у тому числі акції на суму близько 20 мільярдів доларів у 2020-2021 роках.

Безос переважно дарував свої акції компанії, включно з акціями на суму приблизно 230 мільйонів доларів, які були передані некомерційним організаціям у листопаді минулого року.

Як повідомляє Bloomberg, статки Безоса цього року зросли на 22,6 мільярда доларів і наразі становлять 199,5 мільярда. На даний момент він є другою найбагатшою людиною в світі.

У 2022 році Amazon стала першою публічною компанією в історії, яка втратила $1 трлн ринкової вартості на тлі падіння акцій технологічних компаній, інфляції та жорсткої монетарної політики.