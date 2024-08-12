Бизнес сможет уже в сентябре подавать заявки в Международный реестр убытков от войны

Вначале осени функционал реестра будет расширен для бизнесменов касательно потерь имущества, в конце осени можно будет подаваться на все военные потери для бизнеса.

Представители бизнеса смогут уже в следующем месяце подать заявку в Международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Вначале осени регистр расширит свой функционал для 12 категорий пострадавших, среди которых и бизнесмены. Об этом в интервью Delo.ua рассказал исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский.

По его словам, сначала реестр расширится для 12 категорий — это потери по инфраструктуре и имуществу юридических лиц, то есть это касается и бизнеса. Впоследствии после "группы 12" в реестр добавят еще 19 категорий.

"Далее в повестке дня пакет новых категорий, в который входят "бизнес-клеймы", где речь идет о потерях собствено бизнеса — в связи с разрушением активов, с потерей их контроля из-за того, что они расположены на временно оккупированной территории. Также это и потери, связанные с расходами на эвакуацию и релокацию бизнеса – для тех, кто смог это сделать. Тут мы говорим об экономической, денежной составляющей", - отметил Ключковский.

Сейчас категории "бизнес-клеймов" на стадии разработки, заявления на возмещение по ним можно будет подать в конце осени.

"Важно различать: заявления, которые можно будет подать в категории об инфраструктуре и бизнес-клеймах. Первое не столько об экономических последствиях разрушений, сколько о стоимости восстановления. А вот в следующем пакете категорий уже речь пойдет о стоимости утраченного имущества и сумме утраченного дохода — то есть сколько это имущество сгенерировало бы в будущем", — объяснил директор реестра.

Эти понятия разделены, чтобы компенсационная комиссия смогла отработать в первую очередь вопрос о компенсации средств на восстановление.

Как подать заявку на возмещение в реестр убытков: советы для бизнеса

Процедура регистрации жалобы у юридических лиц будет проходить также через "Дію".

"Для предпринимателей это будет инновация. Потому что бизнес не имеет такого ежедневного взаимодействия с "Дією", как физлица в Украине. Процедура заполнения формы и подачи заявления будет несколько длиннее. Ведь эти кейсы сложные — там нужно описать сам актив и какие разрушения он испытал, а также каковы последствия и экономические потери", — объяснил Ключковский.

Для того, чтобы заявление было внесено в реестр, оно должно соответствовать трем простым критериям. Заявления должны быть поданы относительно ущерба, потерь или ущерба, нанесенного:

24 февраля 2022 года или позже;

на территории Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды;

международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины.

Оценивать убытки по предприятиям будут в том числе по довоенной стоимости, однако есть разные методики подсчета данных из мирной жизни — и по рыночной, и по балансовой стоимости. Однако это уже вопрос компенсационной комиссии, учредителями которой станут десятки стран.

"Работа над созданием комиссии уже началась. В июле состоялась первая подготовительная многосторонняя встреча государств по разработке международного договора по компенсаторной комиссии", — пояснил исполнительный директор Реестра.

В компенсационной комиссии будут представлены представители государств-членов этой организации. Скорее всего, решение о компенсации будут принимать эксперты, юристы, экономисты, финансисты.

Кто может подать заявки в реестр убытков

Среди принятых недавно нововведений есть правило о привлечении представителей. То есть каждый человек или юрлицо может лично заполнить данные, либо же назначить доверенного представителя, который от его имени сможет подать заявление в реестр через "Дію". В ближайшие месяц-полтора этот инструмент будет реализован.

"Человек может захотеть поручить право представления адвокату или родственнику, который лучше разбирается в технических нюансах. То же касается юридических лиц. Понятно, что гендиректор не будет этим заниматься — он может поручить юристу или адвокату компании внести данные в реестр", — пояснил Ключковский.

Больше о том, сколько украинцев уже подали жалобы в реестр, как он работает и когда будут возмещения читайте в полном интервью с Маркияном Ключковским.