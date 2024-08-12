Бізнес зможе вже у вересні подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків від війни

На початку осені функціонал реєстру розширять для бізнесменів щодо втрат майна, наприкінці осені можна буде податися на усі воєнні втрати для бізнесу.

Представники бізнесу зможуть вже наступного місяця подати заявку в Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. На початку осені реєстр розширить свій функціонал для 12 категорій постраждалих, серед яких і бізнесмени. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський.

За його словами, спочатку реєстр розшириться для 12 категорій - це втрати щодо інфраструктури і майна юридичних осіб, тобто це стосуватиметься і бізнесу. Згодом пысля "групи 12" в реєстр додадуть ще 19 категорій.

"Далі на порядку денному пакет нових категорій, в який входять "бізнес-клейми", де йдеться про втрати власне бізнесу - у зв’язку з руйнуванням активів, з втратою їх контролю через те, що вони розташовані на тимчасово окупованій території. Також це і втрати, пов'язані з витратами на евакуацію і релокацію бізнесу - для тих, хто зміг це зробити. Тут ми говоримо про економічну, грошову складову", - наголосив Ключковський.

Наразі категорії "бізнес-клеймів" на стадії розробки, заяви на відшкодування по них можна буде подати наприкінці осені.

"Важливо розрізняти: заяви, які можна буде подати в категорії про інфраструктуру та бізнес-клейми. Перше не стільки про економічні наслідки руйнувань, скільки про вартість відбудови. А ось в наступному пакеті категорій вже йтиметься про вартість втраченого майна і суму втраченого доходу - тобто скільки це майно згенерувало би в майбутньому", - пояснив очільник реєстру.

Ці поняття розділені, щоб компенсаційна комісія змогла відпрацювати у першу чергу питання про компенсацію коштів на відбудову.

Як подати заявку на відшкодування у реєстр збитків: поради для бізнесу

Процедура реєстрації скарги у юридичних осіб відбуватиметься також через "Дію".

"Для підприємців це буде інновація. Тому що бізнес не має такої щоденної взаємодії з “Дією”, як фізособи в Україні. Процедура заповнення форми і подання заяви буде дещо довшою. Адже ці кейси складні - там потрібно описати сам актив і яких руйнувань він зазнав, а також які наслідки та економічні втрати", - пояснив Ключковський.

Для того, щоб заяву було внесено до реєстру, вона повинна відповідати трьом простим критеріям. Заяви мають бути подані стосовно збитків, втрат чи шкоди, які були завдані:

24 лютого 2022 року або пізніше;

на території України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи територіальні води;

міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України.

Оцінювати збитки по підприємствах будуть у тому числі за довоєнною вартістю, проте є різні методики підрахунку даних з мирного життя - і щодо ринкової, і щодо балансової вартості. Проте це вже питання до компенсаційної комісії, засновниками якої стануть десятки країн.

"Робота над створенням комісії вже розпочалася. У липні відбулась перша підготовча багатостороння зустріч держав з розробки міжнародного договору щодо компенсаторної комісії", - пояснив виконавчий директор Реєстру.

У компенсаційній комісії будуть представники держав-членів цієї організації. Швидше за все рішення про компенсацію будуть ухвалюватись експертами, юристами, економістами, фінансистами.

Хто може подати заявки до реєстру збитків

Серед прийнятих нещодавно нововведень є правило про залучення представників. Тобто кожна людина чи юрособа може особисто заповнити дані, або ж призначити довіреного представника, який від її імені зможе подати заяву до реєстру через "Дію". У найближчі місяць-півтора цей інструмент буде реалізовано.

"Людина може захотіти доручити право подання адвокату або родичу, який краще розуміється на технічних нюансах. Те саме стосується юридичних осіб. Зрозуміло, що гендиректор не буде цим займатися - він може доручити юристу чи адвокату компанії внести дані в реєстр", - пояснив Ключковський.

Більше про те, скільки українціввже подали скарги до реєстру, як він працює і коли будуть відшкодування читайте в повному інтерв'ю з Маркіяном Ключковським.