В январе бизнес снова ухудшил оценки результатов своей деятельности

В январе бизнес отметил ухудшение своих текущих результатов деятельности в результате ряда негативных факторов. На оценку бизнеса повлияли рост интенсивности боевых действий, неопределенность сроков и объемов внешней финансовой помощи, увеличение затрат на мероприятия по киберзащите, а также дефицит квалифицированных кадров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитанный Национальным банком, снизился до 41.0 по сравнению с 45.7 в декабре 2023 года.

Предприятия промышленности выразили пессимистические ожидания в результате давления производственных затрат и логистических трудностей на границе. Секторальный индекс для этого сектора снизился до 43.7 в январе по сравнению с 46.9 в декабре. При этом оценки по объемам новых экспортных заказов на продукцию сохранились, а негативная оценка по остаткам готовой продукции только усилилась.

Торговые компании спрогнозировали ухудшение экономических результатов своей деятельности из-за удорожания импорта и высоких цен на топливо. Секторальный индекс для торговой сферы упал до 38.9 с 46.9 в декабре. Торговые компании выявили наибольший пессимизм в своих оценках объемов товарооборота и закупок товаров для дальнейшей реализации. В то же время они предусматривали дальнейший рост цен от поставщиков, а также ожидают дальнейшего сужения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг ухудшили свои оценки, в частности из-за сниженного спроса и риска безопасности . Секторальный индекс составил 40.4 по сравнению с 44.0 в декабре. Они ожидают дальнейшего уменьшения объемов предоставленных услуг и новых заказов, а также услуг, которые находятся в процессе выполнения.

Что касается строительных компаний, то они отметили дефицит квалифицированных кадров и сезонный фактор как основные причины пессимистических прогнозов. Секторальный индекс для строительства составил 31.9 по сравнению с 42.1 в декабре . Также удивители ухудшили и те прогнозы, которые касаются доступности подрядчиков, но сохранили ожидания относительно уменьшения объемов закупки их услуг, несмотря на замедление темпов роста стоимости этих услуг.

Согласно сообщению НБУ, все участники опроса предусматривали удорожание производства и услуг, а оценки занятости указывали на ожидаемое сокращение численности работников во всех секторах.

Напомним, в октябре индекс ожиданий деловой активности украинского бизнеса составил 49,6 по сравнению с 50,1 в сентябре, снизившись таким образом ниже нейтрального (50 пунктов) уровня.

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