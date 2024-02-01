Бізнес у січні знову погіршив оцінки результатів своєї діяльності

У січні бізнес відзначив погіршення своїх поточних результатів діяльності внаслідок ряду негативних факторів. На оцінку бізнесу вплинули зростання інтенсивності бойових дій, невизначеність щодо строків та обсягів зовнішньої фінансової допомоги, збільшення витрат на заходи з кіберзахисту, а також дефіцит кваліфікованих кадрів.

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Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Зазначено, що Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахований Національним банком, знизився до 41.0 у порівнянні з 45.7 у грудні 2023 року.

Підприємства промисловості висловили песимістичні очікування внаслідок тиску виробничих витрат та логістичних труднощів на кордоні. Секторальний індекс для цього сектору знизився до 43.7 у січні, порівняно з 46.9 у грудні. При цьому, оцінки щодо обсягів нових експортних замовлень на продукцію збереглися, а негативна оцінка щодо залишків готової продукції лише посилилася.

Торговельні компанії спрогнозували погіршення економічних результатів своєї діяльності через подорожчання імпорту та високі ціни на пальне. Секторальний індекс для сфери торгівлі впав до 38.9 з 46.9 у грудні. Торговельні компанії виявили найбільший песимізм у своїх оцінках обсягів товарообороту та закупівель товарів для подальшої реалізації. Водночас, вони передбачали подальше зростання цін від постачальників, а також очікують на подальше звуження торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг погіршили свої оцінки, зокрема через знижений попит та безпекові ризики. Секторальний індекс становив 40.4 порівняно з 44.0 у грудні. Вони очікують подальшого зменшення обсягів наданих послуг та нових замовлень, а також тих послуг, які знаходяться у процесі виконання.

Що стосується будівельних компаній, то вони відзначили дефіцит кваліфікованих кадрів і сезонний фактор як основні причини песимістичних прогнозів. Секторальний індекс для будівництва склав 31.9 порівняно з 42.1 у грудні. Також будівельники погіршили і ті прогнози, які стосуються доступності підрядників, але зберегли очікування щодо зменшення обсягів закупівлі їхніх послуг, попри сповільнення темпів росту вартості цих послуг.

Згідно з повідомленням НБУ, всі учасники опитування передбачали здорожчання виробництва та послуг, а оцінки щодо зайнятості вказували на очікуване скорочення чисельності працівників у всіх секторах.

Нагадаємо, у жовтні індекс очікувань ділової активності українського бізнесу становив 49,6 порівняно з 50,1 у вересні, знизившись, таким чином, нижче нейтрального (50 пунктів) рівня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com