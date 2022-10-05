"Брокард-Украина" не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ

Холдинг BROCARD, в который входят компании “Брокард-Украина” и “Эгзагон”, не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отмечают, что в последнее время в СМИ появились не соответствующие действительности сообщения о компании.

"Конечным бенефициаром ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон" является гражданин Франции Филипп Бенасин. Эта информация отражена в государственном реестре. Philippe Bénacin Holding – французская частная компания, у которой есть несколько инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Филипп Бенассен – глава и главный исполнительный директор Interparfums, мощного игрока на международном рынке парфюмерии и косметики. В 1982 году он стал соучредителем Interparfums. Целью Philippe Bénacin Holding является дальнейшее развитие и усиление деятельности парфюмерно-косметической сети "BROCARD" в Украине.

"Еще в марте текущего года была начата процедура продаж корпоративных прав компаний, являющихся владельцами "Брокард-Украина" и "Эгзагон". Она была проведена в соответствии с нормами международного законодательства и законов Украины и завершена в мае 2022 года", - отмечают в BROCARD.

Там подчеркнули, что владелец компаний, руководство и сотрудники, часть которых сегодня защищает страну в рядах ВСУ, осуждают агрессию РФ против Украины и всячески материально помогали и будут помогать в противостоянии агрессору в борьбе за независимость и суверенитет Украины.

"С первых дней войны нами перечислено ВСУ более 50 млн грн. Холдинг BROCARD и далее берет на себя обязательство помогать государству и ВСУ в борьбе против агрессора и после нашей победы - в преодолении последствий войны. Для указанной цели - готовы платить существенный процент от прибыли", - отмечают в компании.

Текущая ситуация показывает, что существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде и перед поставщиками товаров и услуг.

"Просим Президента и органы государственной власти разобраться и не допустить уничтожения бизнеса, который в течение многих лет работал исключительно в правовом поле, был большим налогоплательщиком и предоставил рабочие места почти для 2000 граждан Украины. Рассчитываем на государственный подход", - отметили в BROCARD.

Напомним, что 8 июня французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding сообщил, что купил 100% ООО "Брокард-Украина".

После этого адвокаты "Брокард-Украина" попросили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Суд удовлетворил ходатайство "Брокард-Украина", но отчасти. Арест остается действующим, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании.

СПРАВКА:

"Брокард-Украина " – оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury . В настоящее время возобновлена работа 47 магазинов. В магазинах сети представлены и 350 марок премиальной косметики, парфюмерии, ухода за кожей и волосами, beauty-аксессуаров.