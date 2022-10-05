"Брокард-Україна" не контролюється органами державної влади Росії та не є власністю громадян РФ

Холдинг BROCARD, до якого входять компанії "Брокард-Україна" та "Егзагон", не контролюється органами державної влади Росії і не є власністю громадян РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Там зазначають, що останнім часом в ЗМІ з’явилися повідомлення про компанію, що не відповідають дійсності.

"Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" є громадянин Франції Філіп Бенасін. Ця інформація відображена в державному реєстрі. Philippe Bénacin Holding – французька приватна компанія, яка має декілька інвестиційних проектів", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що Філіп Бенасен – голова та головний виконавчий директор Interparfums, потужного гравця на міжнародному ринку парфумерії та косметики. У 1982 році він став співзасновником Interparfums. Philippe Bénacin Holding має на меті подальший розвиток та посилення діяльності парфумерно-косметичної мережі "BROCARD" в Україні.

"Ще в березні поточного року була розпочата процедура продажу корпоративних прав компаній, які є власниками "Брокард-Україна" та "Егзагон". Вона була проведена відповідно до норм міжнародного законодавства та законів України і завершена в травні 2022 року", - зазначають в BROCARD.

Там підкреслили, що власник компаній, керівництво та співробітники, частина з яких сьогодні захищає країну в лавах ЗСУ, засуджують агресію РФ проти України і всіляко матеріально допомагали та будуть допомагати в протистоянні агресору в боротьбі за незалежність і суверенітет України.

"З перших днів війни нами перераховано ЗСУ більше 50 млн. грн. Холдинг BROCARD і надалі бере на себе зобов’язання допомагати державі та ЗСУ в боротьбі проти агресора та після нашої перемоги - у подоланні наслідків війни. Задля вказаної мети – готові платити суттєвий відсоток від прибутку", - зазначають в компанії.

Поточна ситуація показує, що існування холдингу знаходиться під загрозою, рахунки та матеріальні цінності заблоковані, виникла величезна заборгованість по оренді та перед постачальниками товарів та послуг.

"Просимо Президента та органи державної влади розібратися та не допустити знищення бізнесу, який протягом багатьох років працював виключно в правовому полі, був великим платником податків та надав робочі місця для майже 2000 громадян України. Розраховуємо на державницький підхід", - зауважили в BROCARD.

Нагадаємо, що 8 червня французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding повідомив, що нібито купив 100% ТОВ "Брокард-Україна".

Після цього адвокати "Брокард-Україна" попросили суд скасувати арешт майна з огляду на те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.

Суд задовольнив клопотання "Брокард-Україна", але частково. Арешт залишається чинним, як і заборона вчиняти будь-які дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії.

ДОВІДКА:

"Брокард-Україна" – оператор парфумерно-косметичного ринку України в сегменті luxury. Наразі відновлено роботу 47 магазинів. У магазинах мережі представлені 350 марок преміальної косметики, парфумерії, догляду за шкірою та волоссям, beauty-аксесуарів.