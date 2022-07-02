- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Суд заарештував права на Brocard: продаж бізнесу не допоміг
Подільський районний суд Києва наклав арешт на 100% корпоративних прав найбільшої в Україні мережі з продажу косметики Brocard, що належить кіпрській компанії "Інденон Холдинг Лімітед", а через неї – росіянці Тетяні Володиній, власниці російської мережі 'Л'Етуаль'.
Про це пише Liga.net із посиланням на дані судового реєстру.
Арешт був накладений у рамках кримінального провадження про присвоєння майна та фінансування агресії проти України ще 18 травня, але відомо про це стало лише зараз.
Суд заборонив Володіній та її представникам відчужувати корпоративні права у ТОВ "Брокард-Україна", але на початку червня Brocard розіслав партнерам повідомлення про зміну власника – компанію продали парфумерному холдингу Philippe Benacin Holding.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після цього адвокати "Брокард-Україна" попросили суд скасувати арешт майна з огляду на те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.
Суд задовольнив клопотання "Брокард-Україна, але частково". Арешт залишається чинним, як і заборона вчиняти будь-які дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії. Водночас їй дозволили змінити директора та місцезнаходження юридичної особи.
Зазначимо, на 1 січня мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 осіб.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України ще не дав дозволу на продаж Brocard французькому власнику Philippe Benacin Holding і хоче перевірити, чи ця операція не є спробою виведення активів з-під дії міжнародних санкцій.
Раніше французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding 8 червня повідомив, що нібито купив 100% ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон", які є провідними українськими компаніями в косметично-парфумерній сфері.