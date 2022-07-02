Суд арестовал права на Brocard: продажа бизнеса не помогла

Подольский районный суд Киева наложил арест на 100% корпоративных прав крупнейшей в Украине сети по продаже косметики Brocard, принадлежащей кипрской компании "Инденон Холдинг Лимитед", а через нее – россиянке Татьяне Володиной, владелице российской сети 'Л'Этуаль'.

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Об этом пишет Liga.net со ссылкой на данные судебного реестра.

Арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины еще 18 мая, но известно об этом стало только сейчас.

Суд запретил Володиной и ее представителям отчуждать корпоративные права в ООО "Брокард-Украина", но в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения об изменении владельца – компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding.

После этого адвокаты "Брокард-Украина" попросили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Суд удовлетворил ходатайство "Брокард-Украина, но частично". Арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время ей разрешили сменить директора и местонахождение юридического лица.

Отметим, на 1 января сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины еще не дал разрешения на продажу Brocard французскому владельцу Philippe Benacin Holding и хочет проверить, не является ли эта сделка попыткой выведения активов из-под действия международных санкций.

Ранее французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding 8 июня сообщил, что якобы купил 100% ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", являющихся ведущими украинскими компаниями в косметическо-парфюмерной сфере.