Сеть парфюмерных магазинов Brocard сменила российского владельца на французского

Французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding купил 100% ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", являющихся ведущими украинскими компаниями в косметическо-парфюмерной сфере.

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Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на соответствующее письмо компаниям-партнерам. В частности, в нем отмечается, что сделка была закрыта еще 23 мая, о чем был проинформирован Антимонопольный комитет Украины. При этом сумма сделки не разглашается.

С 2010 года Brocard Ukraine принадлежал кипрскойIndenon Holdings Limited с российскими владельцами, а конечным бенефициаром этой компании, равно как и Hexagone, была владелица российской сети "Л'Этуаль" Татьяна Володина.

Совладелец и основатель холдинга имени себя Филипп Бенасен также является совладельцем и главным исполнительным директором крупной компании Interparfums, специализирующейся на создании, производстве и продаже духов.

Отмечается, что в планах Philippe Benacin Holding – дальнейшее развитие и усиление позиций сети Brocard Ukraine. На 1 января 2022 года она насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины, штат компании составлял 1808 человек.