Мережа парфумерних магазинів Brocard змінила російського власника на французького

Французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding купив 100% ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон", що є провідними українськими компаніями у косметично-парфумерній сфері.

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Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України з посиланням на відповідний лист до компаній-партнерів. Зокрема, у ньому наголошується, що угоду було закрито ще 23 травня, про що було поінформовано Антимонопольний комітет України. У цьому сума угоди не розголошується.

З 2010 року Brocard Ukraine належав кіпрській Indenon Holdings Limited з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром цієї компанії, як і Hexagone, була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.

Співвласник та засновник холдингу імені себе Філіп Бенасен також є співвласником та головним виконавчим директором великої компанії Interparfums, що спеціалізується на створенні, виробництві та продажу парфумів.

Зазначається, що у планах Philippe Benacin Holding – подальший розвиток та посилення позицій мережі Brocard Ukraine. Станом на 1 січня 2022 року вона налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України, штат компанії становив 1808 осіб.