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Економіка
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Oriflame призупиняє маркетингову активність у Росії

oriflame
Офіс Oriflame. Фото: Google Images

Виробник косметики та парфумерії Oriflame, який реалізує продукцію методом прямого продажу, призупиняє інвестиції в Російській Федерації. Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

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Операційні та юридичні складності призвели до того, що Oriflame "вважає за неможливе продовження діяльності в Росії у поточній формі і змушена вжити додаткових заходів щодо скорочення та призупинення окремих операцій".

Компанія призупинить інвестиції в маркетинг, тренінги та інші заходи, а також припинить онлайн-продаж в РФ покупцям, не зареєстрованим у персональному бьюті-магазині.

Як повідомив Інтерфакс, у вівторок, 22 березня, міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило корпоративний рейтинг Oriflame Holding Limited з B1 до B2. Перегляд свідчить про погіршення операційного середовища у Росії, на яку припадає близько 16% виручки Oriflame, і навіть негативний вплив скорочення діяльності у країні на показники компанії.

В РФ у компанії діє фабрика з 1 тисячею співробітників та мільйоном реселерів, так званих "консультантів з косметики".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Oriflame серед великих компаній, які досі не пішли з РФ. Він закликав українських та західних споживачів "бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії".

Компанія Nestle також заявила, що припинила всі капітальні інвестиції до Росії після її вторгнення в Україну. Але вона постачатиме свою продукцію на російський ринок.

Автор:
Сергій Горєлов