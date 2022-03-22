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Oriflame призупиняє маркетингову активність у Росії
Виробник косметики та парфумерії Oriflame, який реалізує продукцію методом прямого продажу, призупиняє інвестиції в Російській Федерації. Про це компанія повідомляє на своєму сайті.
Операційні та юридичні складності призвели до того, що Oriflame "вважає за неможливе продовження діяльності в Росії у поточній формі і змушена вжити додаткових заходів щодо скорочення та призупинення окремих операцій".
Компанія призупинить інвестиції в маркетинг, тренінги та інші заходи, а також припинить онлайн-продаж в РФ покупцям, не зареєстрованим у персональному бьюті-магазині.
Як повідомив Інтерфакс, у вівторок, 22 березня, міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило корпоративний рейтинг Oriflame Holding Limited з B1 до B2. Перегляд свідчить про погіршення операційного середовища у Росії, на яку припадає близько 16% виручки Oriflame, і навіть негативний вплив скорочення діяльності у країні на показники компанії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В РФ у компанії діє фабрика з 1 тисячею співробітників та мільйоном реселерів, так званих "консультантів з косметики".
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Oriflame серед великих компаній, які досі не пішли з РФ. Він закликав українських та західних споживачів "бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії".
Компанія Nestle також заявила, що припинила всі капітальні інвестиції до Росії після її вторгнення в Україну. Але вона постачатиме свою продукцію на російський ринок.