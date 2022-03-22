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Экономика
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Oriflame приостанавливает маркетинговую активность в России

oriflame
Офис Oriflame. Фото: Google Images

Производитель косметики и парфюмерии Oriflame, который реализует продукцию методом прямых продаж, приостанавливает инвестиции в Российской Федерации. Об этом компания сообщает на своем сайте.

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Операционные и юридические сложности привели к тому, что Oriflame "считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций".

Компания приостановит инвестиции в маркетинг, тренинги и другие мероприятия, а также прекратит онлайн-продажи в РФ покупателям, не зарегистрированным в персональном бьюти-магазине.

Как сообщил "Интерфакс", во вторник, 22 марта, международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг Oriflame Holding Limited с B1 до B2. Пересмотр свидетельствует об ухудшении операционной среды в России, на которую приходится около 16% выручки Oriflame, а также негативном влиянии сокращения деятельности в стране на показатели компании.

В РФ у компании действует фабрика с 1 тысячей сотрудников и миллионом реселлеров, называемых "консультантами по косметике".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Oriflame в числе крупных компаний, которые до сих пор не ушли из РФ. Он призвал украинских и западных потребителей "бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России".

Компания Nestle также заявила, что прекратила все капитальные инвестиции в Россию после ее вторжения в Украину. Но она будет поставлять свою продукцию на российский рынок.

Автор:
Сергей Горелов