"Укрнафта" отказалась продавать продукцию Nestle на своих АЗС

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" заявила, что на ее АЗС не будут продавать продукцию Nestle до тех пор, пока компания будет работать на российском рынке. Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

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"Несмотря на обращение украинцев прекратить работу в России, компания Nestle продолжает спонсировать войну в Украине. Что ж, они свой выбор сделали. А мы делаем свой", — подчеркнули в компании.

С 22 марта на полках АЗС "Укрнафты" вместо продукции Nestle, будут продукты, как сказали в компании, социально ответственного и экологического бизнеса.

Компания Nestle официально заявила, что она не намерена уходить с российского рынка, несмотря на то, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Отметим, ранее такой же позиции придерживались и другие мировые гиганты, например, Coca-Cola и McDonald’s. Однако вскоре они все же приняли решение уйти с рынка страны-агрессора.

Достоверные причины изменения решения неизвестны. При этом многие реализаторы продукции как в Украине, так и за границей начали бойкотировать компании, которые продолжили работать в России.

Novus, Varus и "Сильпо" прекратили сотрудничать с Coca-Cola, после того, как та отказалась уходить из РФ. Отметим, через несколько дней после этого Coca-Cola все-таки присоединилась к компаниям свободного мира, прекратив вести свой бизнес в России.