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"Укрнафта" відмовилася продавати продукцію Nestle на своїх АЗС
Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" заявила, що на її АЗС не продаватимуть продукцію Nestle доти, доки компанія працюватиме на російському ринку. Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".
"Незважаючи на звернення українців припинити роботу в Росії, компанія Nestle продовжує спонсорувати війну в Україні. Що ж, вони свій вибір зробили. А ми робимо свій", — підкреслили в компанії.
З 22 березня на полицях АЗС "Укрнафти" замість продукції Nestle будуть продукти, як сказали в компанії, соціально відповідального та екологічного бізнесу.
Компанія Nestle офіційно заявила, що вона не має наміру залишати російський ринок, незважаючи на те, що Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, раніше такої ж позиції дотримувалися й інші світові гіганти, наприклад, Coca-Cola і McDonald's. Проте невдовзі вони все ж таки вирішили піти з ринку країни-агресора.
Достеменні причини зміни рішення невідомі. При цьому багато реалізаторів продукції як в Україні, так і за кордоном почали бойкотувати компанії, які продовжили працювати в Росії.
Novus, Varus і "Сільпо" припинили співпрацювати з Coca-Cola після того, як та відмовилася піти з РФ. Зазначимо, за кілька днів після цього Coca-Cola все-таки приєдналася до компаній вільного світу, припинивши вести свій бізнес у Росії.