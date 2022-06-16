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АМКУ хочет проверить продажу Brocard на "русский след"
Антимонопольный комитет Украины еще не дал разрешения на продажу Brocard французскому владельцу Philippe Benacin Holding и хочет проверить, не является ли эта сделка попыткой выведения активов из-под действия международных санкций.
Об этом 16 июня сообщила пресс-служба АМКУ.
АМКУ по состоянию на 15 июня не получил все необходимые документы и ожидает их. При этом нужно отметить, что на время военного положения в Украине действует упрощенный режим по сделкам, однако в нем есть пункт, по которому спецусловие не действуют, когда есть подозрения, что выводят активы принадлежащее РФ или гражданам России, поддержавших агрессию или вывод активов из под санкций.
Только после проверки сделки АМКУ сможет решить, давать ли разрешение на ее заключение или нет. В апреле АМКУ получил от участников сделки заявления на покупку Brocard, теперь Комитет ожидает полный перечень документов, который необходимо подавать вместе с заявлениями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Без полного пакета документов АМКУ не может установить, требуют ли эти концентрации разрешения Комитета в соответствии с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции.
Напомним, французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding 8 июня сообщил, что якобы купил 100% ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", являющихся ведущими украинскими компаниями в косметическо-парфюмерной сфере.