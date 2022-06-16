АМКУ хоче перевірити продаж Brocard на "російський слід"

Антимонопольний комітет України ще не надав дозволу на продаж Brocard французькому власнику Philippe Benacin Holding і хоче перевірити, чи ця угода не є спробою виведення активів з-під дії міжнародних санкцій.

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Про це 16 червня повідомила пресслужба АМКУ.

АМКУ станом на 15 червня не отримав усі необхідні документи та чекає на них. При цьому слід зазначити, що на час воєнного стану в Україні діє спрощений режим за угодами, однак у ньому є пункт, за яким спецумова не діє, коли є підозри, що виводять активи, що належать РФ, або громадянам Росії, які підтримали агресію або виведення активів з-під санкцій.

Тільки після перевірки угоди АМКУ зможе вирішити, чи давати дозвіл на її укладання, чи ні. У квітні АМКУ отримав від учасників угоди заяви на купівлю Brocard, тепер Комітет очікує на повний перелік документів, який необхідно подавати разом із заявами.

Без повного пакету документів АМКУ не може встановити, чи ці концентрації вимагають дозволу Комітету відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding 8 червня повідомив, що нібито купив 100% ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон", які є провідними українськими компаніями в косметично-парфумерній сфері.