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Business support 2023: пять ведущих украинских консалтинговых компаний
Если фундамент заложить верно, то и конструкция будет стоять крепко. Там же с бизнесом: любую бизнес-идею нужно реализовывать шаг за шагом, при этом позаботившись обо всех операционных и правовых тонкостях. За этим лучше обратиться к специалистам, чтобы обезопасить себя от дальнейшей головной боли.
Рано или поздно в жизни каждого амбициозного бизнеса возникает момент, когда хочется большего: новых проектов и рынков, больших доходов. Как оптимально масштабировать бизнес, изменить позиционирование или освоить новые рынки, не наделав ошибок? Как получить финансовые инвестиции или претендовать на грант? Как написать бизнес-план, маркетинговую стратегию и презентовать компанию в самом выгодном свете?
Ответы на эти вопросы тоже знают специалисты. Это будет именно та инвестиция, которая поможет сэкономить ваше время, ресурсы и предотвратить риски. В консалтинговых компаниях работает целая команда, имеющая опыт работы с разными бизнесами, индустриями, которая может предложить всестороннюю экспертизу и главное - сделать ее качественно. Консалтинговая компания имеет ресурсы, сопровождающие бизнес от старта работы – до выхода на новые рынки, масштабирования или перепозиционирования, а также на всех этапах деятельности бизнеса.
Delo.ua сделало подборку украинских консалтинговых компаний, которые предоставляют полный комплекс услуг и могут помочь вашему бизнесу развиваться. Исследование основывается на анализе таких критериев как украинское происхождение (учитывая, что поддержка национальной экономики является важным вкладом в Победу), а также наличие полного комплекса консалтинговых услуг и бэк-офиса (в частности, возможности предоставлять стратегические, маркетинговые, управленческие, финансовые, кадровые., юридические и другие консультации)Подписывайтесь на наш YouTube канал
EBS
EBS – консалтинговая компания, успешно работающая в Украине с 1998 года. Она была основана с целью стать важным консультационным центром, оказывающим поддержку новым участникам рынка и способствующим развитию и решению ежедневных задач украинских компаний и международных инвесторов.
Одно из ключевых направлений работы команды EBS в Украине – услуги по консалтингу. К примеру, управленческий консалтинг, направленный на автоматизацию бизнеса, оптимизацию процессов, повышение их результативности, позволяющий наладить взаимодействие и оптимизировать все рабочие процессы.
Финансовый консалтинг включает в себя усовершенствование стратегии управления финансами компании, помощь в разработке учетной политики, усовершенствование системы планирования и бюджетирования, постановки системы финансового анализа и учета.
Кроме того, компания предоставляет услуги по HR-консультированию, способствующие построению эффективной системы управления персоналом, ведению кадрового учета и избеганию штрафов. Также EBS активно специализируется на аутсорсинге расчета заработной платы, налогов, трансфертного ценообразования, аудита, юридических услуг и других областях.
Nota Group
Компания Nota Group работает на рынке Украины с 2016 года и оказывает помощь в запуске нового бизнеса, трансформировании, масштабировании и выходе на новые рынки уже существующего бизнеса.
Компания предлагает индивидуальные решения для бизнеса по выходу на новый уровень в доходности, размере, мощностях, а также по географическому расширению и выходу на новые рынки.
Среди услуг компании:
• управление развитием бизнеса (среди услуг – разработка стратегии развития; бизнес-плана; анализ рынка; управление репутацией и т.п.);
• корпоративная диагностика;
• усовершенствование информационных систем и качества финансовой информации;
• финансовое и бухгалтерское обслуживание;
• HR-администрирование (оптимизация процессов по кадровому сопровождению);
• юридическое сопровождение;
• комплаенс-менеджмент.
FIRM.UA
Компания располагает офисами в крупных городах Украины и специализируется на развитии и поддержке частного бизнеса. С 1999 года Firm.ua сфокусирована на поддержке лиц, создающих и ведущих микро, малый или средний бизнес в Украине, в частности, консультирует и создает бизнес-планы, помогает предпринимателям с регистрацией, получением лицензий, сертификатов и т.д.
Firm.ua имеет опыт в ведении финоблика и кадров, аудита компании, а также помогает в создании и ликвидации предприятий. К тому же компания занимается продвижением бизнесов, мониторингом, созданием сайтов, договорной работой и другим.
Innova Group
Группа компаний Innova Consulting Group работает на рынке сопровождения бизнеса с 2012 года и оказывает юридическую, аудиторскую, маркетинговую, риэлторскую, инвестиционную, тренинговую помощь.
Предоставляя эти услуги, Innova Group разгружает существующий бизнес от рутинных операций. Таким образом, руководители предприятия могут сфокусироваться на стратегии и масштабировании, ведь консалтинговые услуги дают возможность бизнесу быть конкурентоспособным.
Key Solutions
Компания Key Solutions работает на рынке Украины более 12 лет и предоставляет услуги по вопросам ведения бухгалтерского учета, налогового планирования, консалтинга, обеспечивающих сопровождение бизнес-деятельности предпринимателя. Компания предоставляет услуги в разных городах Украины и за границей.
Аудиторская компания работает по следующим направлениям:
- аудит финансовой отчетности;
- организация и ведение бухгалтерского учета;
- консалтинг (финансовое планирование и бюджетирование, разработка финансовой модели бизнеса, разработка системы управленческого учета);
- содействие развитию представителей малого, среднего и крупного бизнеса;
- создание эффективной системы контроля
Резюмируя, стоит отметить, что многие консалтинговые компании помогут бизнесу в различных вопросах, в том числе в подготовке бизнес-плана для получения инвестиций, иностранного или государственного гранта для запуска или развития предприятия. Также консалтинговые компании при необходимости могут предоставить услуги уже существующему предприятию, чтобы бизнес продолжал работать и развиваться.
Не менее важны услуги по ведению бухгалтерского учета, налогового планирования, которые предоставляют консалтинговые компании. Ведь с 1 октября 2023 возобновляется проведение документальных (плановых и внеплановых) проверок налогоплательщиков, проведение которых было запрещено до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины.