С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей

Украинские малые и средние предприниматели, победители проекта "Курс на Независимость", умеют все - производят сыры, ухаживают за садами, выращивают овощи, разводят птицу и возят пасеки на поля. Вопреки самым неприемлемым условиям, они продолжают свое дело и даже наращивают свои мощности. Предпринимателей, восстанавливающих экономику в общинах, поддерживает грантовая программа "Курс на Независимость" - оказывает помощь не деньгами, а необходимым для развития бизнеса оборудованием. Рассказываем об уникальном благотворительном проекте и приводим истории его победителей.

О проекте: как крупный бизнес поддерживает малый

Осенью прошлого года партнеры – Благотворительный фонд "Поверь в себя" , агрохолдинг "Астарта-Киев" и немецкий банк развития DEG объявили о начале уникальной грантовой программы " Курс на Независимость ". В поисках вариантов поддержки малых предпринимателей и отдельных общин во время войны, хотели совместно организовать проект-помощь для украинцев, которые имеют собственное дело и нуждаются в средствах на оборудование для ее развития. Соорганизаторами также стали общественная организация "Свет надежды" и агентство местного экономического развития "AMEP".

Кроме помощи малому и среднему бизнесу целью инициативы стало создание новых рабочих мест и обеспечение продуктами уязвимых категорий населения - по условиям проекта победители должны создавать рабочие места, а также передавать общине ежемесячно 10% стоимости полученного оборудования в эквиваленте собственной изготовленной продукции.

Первая волна стартовала в ноябре 2022 года. Условия простые: участники должны быть зарегистрированы предпринимателями, осуществлять свою деятельность не менее трех месяцев до объявления конкурса и вести бизнес на территориях общин Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой и Харьковской областей. Кроме того, дело участников должно было касаться агросферы: например, производства пищевых продуктов или переработки сельскохозяйственной продукции.

По признанию организаторов проекта, они не ожидали, что получат столько заявок - более 240. В течение месяца претенденты проходили специальные тренинги, где их обучали составлять бизнес-планы. А в декабре выбрали 60 победителей с лучшими бизнес-идеями. Для них был сформирован грантовый фонд в 720 тысяч евро, то есть каждому победителю приобрели необходимое оборудование и материалы на сумму в 12 тысяч евро.

Внедрение проекта наглядно демонстрирует, как социально ответственный бизнес поддерживает общины и помогает украинским предпринимателям бороться за развитие своего дела. Впрочем, помощь агрохолдинга и партнеров продолжается: вторая волна проекта запланирована на сентябрь 2023 года. Пока же рассказываем истории победителей первой волны.

Антонина и Александр Компаниец - экоферма Green Up

Антонина Компаниец и ее муж Александр уже пять лет занимаются экологическим выращиванием овощей в Полтавской области. Сначала это было хобби Александра, но со временем увлеклась и Антонина.

"Первично овощами занимался мой муж. Тогда мы жили в квартире в центре Кременчуга, Александр сделал на кухне специальную установку из камней и начал разводить клубнику. Впоследствии начали заниматься этим вместе, решили переехать в частный дом в село Песчаное и выращивать там овощи", - вспоминает предпринимательница. Так появилась экоферма Green Up.

Сначала супруги выращивали зелень в открытом грунте, постепенно перешли на овощи и организовали небольшой тепличный комплекс. Начали сажать молодую и позднюю капусту, кукурузу, помидоры – красные, желтые и черри, огурцы, редис, болгарский перец, баклажаны. Под огород предприниматели имеют примерно 16 соток, а под теплицы – около 300 квадратных метров.

У фермеров была большая идея: хотели выращивать овощи, которые были бы действительно очень вкусными. Чтобы овощи были качественными и свежими, прилагали максимум усилий.

"Например, мы уже третий год выращиваем кукурузу - специальный французский сорт, на него очередь на следующий год. Люди говорят, что слаще не пробовали. Отзывы относительно нашей продукции всегда положительные. Нас благодарят за вкусные и полезные овощи и снова делают заказ. Это очень мотивирует”, – рассказывает Антонина.

Антонина и Александр Компаниец

Фермеры развозили овощи в розницу, принимая заказы от клиентов в Viber по принципу "с грядки ко столу за два часа".

Когда началась полномасштабная война, Антонина и Александр сначала были в шоке и не знали, что делать. Но сложные условия не остановили их деятельность, а наоборот - активировали ее. "Мы начали еще больше заниматься своим делом и думать, как развивать его", - говорит Антонина.

О проекте "Курс на Независимость" узнали случайно в центре занятости, где Антонина зарегистрирована как предприниматель. Грант показался супругам интересным по нескольким причинам - это были дополнительные возможности для развития дела, но кроме того предпринимателям понравилось условие о предоставлении 10% продукции в пользу нуждающихся в помощи.

"Как победители, мы привозим овощи в общину - там нашу продукцию распределяют военным и в дом престарелых. Когда мы приезжаем, в пункте приема говорят, что бабушки передают нам привет и "огурчики - супер". Это очень круто, что проект имеет именно такое условие. С одной стороны - хорошая возможность для предпринимателей, а с другой - внедрение в бизнес социальной составляющей", - объясняет Антонина.

Супруги очень серьезно отнеслись к написанию бизнес-плана, посещали тренинги и запоминали новую информацию - особенно полезной стала часть финансового планирования.

"Конечно, мы волновались. Когда прислали перечень победителей, я сначала подумала, что это поражение. Но мы победили, просто были не в начале списка, а под номером 34. Мы очень обрадовались", - вспоминает предпринимательница.

В рамках гранта фермерам предоставили тепличную конструкцию и компоненты системы отопления - трубы и котел, а также специальные лампы для освещения растений. В первой теплице все процессы уже автоматизированы, а во второй, грантовой – на этапе становления.

"Эта тепличная конструкция состоит из двух слоев пленки и уже частично автоматизирована. Возле нее стоит накачивающий туда воздух насос. Он включается и выключается автоматически в зависимости от изменения температуры. Сейчас мы дорабатываем отопление, а впоследствии муж автоматизирует также освещение и полив, чтобы экономно использовать природные ресурсы и наши средства", - объясняет Антонина.

Теплица супругов Компаниец

Первое образование Александра - программирование, поэтому он пишет программный модуль, позволяющий отслеживать потребности и автоматически включать освещение, отопление, полив и добавление удобрений. К примеру, котел будет включаться только при температуре ниже +17, освещение зимой - после 18:00. Специальные датчики будут измерять уровень влаги в почве и давать сигнал системе полива.

Фермеры собираются полностью автоматизировать теплицы

Хотя автоматизация продолжается, в новой теплице уже растут овощи, а грантовая помощь дает ощутимый результат.

"Мы получили возможность расширить линейку овощей, а соответственно – увеличить доход. Если в первой теплице мы выращивали только помидоры и огурцы, во второй мы посадили другие овощи", – говорит Антонина.

Благодаря расширению ассортимента, в базу клиентов экофермы добавились заведения питания - лучшие рестораны города нашли предпринимателей и предложили сотрудничество. Теперь фермеры являются еще и поставщиками сырья для HoReCa.

На этом планы Антонины и Александра не завершаются: они хотят поучаствовать во второй волне грантового проекта. "Пока имеем ситуацию, что нам не хватает продукции. Нам присылают так много заказов, а мы просто не можем удовлетворить весь спрос. У других есть проблема, куда сбывать, а у нас - что сбывать. Мы не можем обработать все заказы, поскольку имеем только определенное количество выращенных овощей. В следующем году мы планируем установить еще две-три теплицы, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос" , - рассказывает Антонина.

Цель предпринимателей на будущее - установить большой тепличный комплекс на пяти гектарах земли с возможностью организации экскурсий по ферме и с маленьким рестораном рядом, чтобы люди могли попробовать их продукцию. Супруги искренне желают наглядно продемонстрировать, что выращивание овощей может быть привлекательным и современным.

Ростислав Иващенко – вкусный мед от "Пасеки пчел"

Ростислав Иващенко из Градижска на Полтавщине занимается пчеловодством с 2019 года - именно тогда он приобрел первых пчел. Предприниматель признается, что на тот момент не имел никакого представления об этих насекомых – только то, что пчелы дают мед.

"Мне помог знакомый, который имел в этом опыт. Поехали с ним и купили три семьи - три ящика с рамками, где живут пчелы и их матка, откладывающая личинки. Знакомый показал, какие пчелы рабочие, а какие трутни. До определенного момента я даже не знал, как выглядит матка", – вспоминает Ростислав.

Мед от "Пасеки пчел"

Поначалу пчелы много жалили мужчину, было очень неприятно. Потом Ростислав привык, скоро купил специальный костюм. Понемногу разбирался, начал выводить незлобивые семьи, поскольку оказалось, что у пчел есть определенный характер, который зависит от матки. Узнал, что пчелы даже умеют различать лицо постоянно ухаживающего за ним человека. Сейчас у предпринимателя уже более ста семей.

Основные работы у пчеловода в теплое время года - нужно чистить ульи, осматривать гнезда и рамки, следить за сотами, готовить и перевозить пасеку к медоносным растениям, откачивать мед. Кроме того, есть работы по выведению маток и формированию продукции на продажу. Зимой за пчелами тоже нужно смотреть, ведь они бодрствуют, только переходят в состояние покоя.

"Насекомые собираются в большой шар, внутри которого сохраняют температуру в +37, а на поверхности - примерно +5. Таким образом пчелы сохраняют матку. Поэтому зимой раз в одну-две недели я делаю обзор на наличие корма. Кроме того, когда холодно, мы производим рамки и ульи", - объясняет Ростислав.

Медовые соты

О проекте "Курс на Независимость" предприниматель узнал в интернете – пост о гранте опубликовал голова села. Ростислав решил попробовать, потому что нуждался в помощи в своем деле. Подал заявку и прошел отбор. Когда получил новость о победе в проекте поначалу не поверил. По стечению обстоятельств в тот день у мужчины была годовщина свадьбы, поэтому супруги будто бы получили подарок к празднованию.

В своем бизнес-плане Ростислав подробно описал, что нуждается в материалах для изготовления ульев и прицепах для перевозки пасеки. Когда выиграл грант, их для предпринимателя заказали и изготовили. Всего привезли три прицепа - этого было достаточно, чтобы перевезти всю пасеку.

"Это оборудование очень облегчило дело, потому что пчеловодство - нелегкий труд. Особенно это касается откачки меда и перевозки ульев к местам медосбора. Надо понимать, что ульи тяжелые: летом они весят 30-40 кг, а осенью - 60-70. Очень сложно перемещать такой вес много раз. Каждый раз их нужно загрузить, закрепить и разгрузить на месте. Это занимает много сил и времени", - рассказывает Ростислав.

С закупленными прицепами это происходит гораздо быстрее и легче, поскольку после доставки в поля ульи остаются стоять на платформе - их не нужно каждый раз перемещать. Когда же нужно сменить локацию, всю платформу пчеловод просто цепляет к авто и направляется, куда нужно.

Для транспортировки пасеки Ростислав имеет собственный автомобиль, поэтому теперь с прицепами абсолютно автономный. "Когда вижу, что медосбор закончился, переезжаю на другое поле, ни от кого не завишу", – говорит предприниматель. Например, в этом году сезон начался с рапса: Ростислав вывез своих пчел на рапсовое поле поблизости. Затем поехал в ста километрах от своего поселка на границу Кировоградской и Днепропетровской области для сбора акациевого меда. Дальше было разнотравье, потом – подсолнечник.

"Благодаря новому оборудованию в этом году я объездил больше локаций и значительно увеличил добычу меда. Сегодня мед - это доходное дело, но зависит от объемов производства: чем больше откачка, тем выше заработок. Раньше вывозил только 20 семей, сейчас почти вдвое больше - 39. Теперь больше времени трачу не на перевозку, как раньше, а на крепление ульев к прицепам, чтобы они не падали по дороге", - говорит Ростислав.

Предприниматель развивает свое дело и не собирается останавливаться. В планах – расширение пасеки до 300 семей, а также приобретение оборудования для откачки меда. Со временем Ростислав мечтает выйти на промышленные масштабы.

Людмила Панфилова – сад с облепихой, малиной и лекарственными растениями

Людмила Панфилова из города Волочиск в Хмельницкой области имеет необычный сад - облепиховый. Посадить "золотую ягоду" было идеей мужа. Знакомый работал в облепиховых садах в Чехии, вернулся и посадил его на Львовщине. Муж Людмилы ездил на экспериментальный участок, ему понравилось. Он заинтересовался растением, посчитал и решил, что это перспективный бизнес, поскольку облепиховая ягода очень популярна, а спрос на нее есть даже за рубежом.

Кроме того, дочь супругов занимается производством и продажей натуральной косметики Pranuka. Большинство составляющих она заказывает за границей, поскольку в Украине их нет.

"Мы подумали, что в будущем могли бы также поставлять ей некоторое сырье, ведь из облепихи производят масла или, например, используют жмых в скрабах. Вообще облепиха - вкусная, полезная для здоровья, может использоваться в пищевой промышленности, в фармацевтической и косметической отраслях", - объясняет Людмила.

Саженцы облепихи

Предприниматели посадили около двух гектаров облепихового сада. Главный вызов в том, что кустарник дает первые "тестовые" плоды на третий год после посадки, а стабильно плодоносить начинает только на четвертый. То есть, ждать отдачи долго. Чтобы получать оборотные средства раньше, прошлой осенью семья посадила около пятидесяти соток малины, а сейчас собирает с нее урожай. Выращивают малину "Полана" и "Джоан Джей" – при правильном уходе эти сорта дают возможность собирать большее количество ягод на меньших площадях.

Предприниматели также имеют до двух соток засаженных лекарственными растениями - шалфеем, материнкой и зверобоем. Растения скашивают, высушивают и отправляют в Киевскую область на изготовление травяных чаев. Малину продают на местных торговых точках и отдают на продажу в магазины. Продукцию Людмилы покупают кафе для приготовления чаев, коктейлей, морсов. Остальные сдают на заготовительную базу, где ягоду замораживают и продают в больших объемах для переработки на предприятиях.

Сбор зверобоя

"Согласно условиям гранта, часть малины мы отдаем общине, в нашем случае – это 500 кг. Почти половину мы уже отвезли – например, часть отдали детским садикам", - добавляет Людмила.

Но с малиной сейчас есть некоторые проблемы. В прошлом году была хорошая цена, а сейчас снизилась почти вдвое. "Этим летом опт мы отдаем за 23 грн/кг, из них 15 платим собирающему человеку, для нас остается только 8 грн. Но ведь малина не просто сама растет: мы ее удобряем, полем, поливаем, подрезаем, обрабатываем от вредителей. Это тоже стоит времени и ресурсов", - рассказывает предпринимательница.

Малиновые кусты

По ее словам, снижение цены зависит от нескольких факторов – это и низкое потребление, и уменьшение спроса на наш экспорт за границей. Кроме того, малинный бизнес имеет определенную цикличность: сначала это выгодно, конкуренция растет, поэтому через пять-шесть лет цена обязательно падает, люди начинают массово вырезать малину, и тогда цена снова начинает понемногу расти. Несмотря на кризисный период, предприниматели все равно продолжают работать. В таких условиях поддержка бизнеса чрезвычайно важна, поэтому грантовая помощь была очень кстати.

"Курс на Независимость" – не первый проект, в котором Людмила участвует. "Спланировав посадить облепиховый сад, мы искали программы для предпринимателей, поскольку эта идея нуждается в достаточно больших средствах. Наша дочь заявилась на подобный проект от "Астарты", в рамках которого нам помогли приобрести облепиховые саженцы для первого участка. Для второго мы уже закупали самостоятельно", – рассказывает Людмила.

О нынешней инициативе узнали в сообществе предпринимателей в Viber. На тот момент Людмила и ее муж нуждались в оборудовании для системы полива: капельных трубках, насосах, емкостях для полива. Поскольку в прошлом году без полива многие саженцы не принялись и погибли, супругам пришлось досаживать новые. "Кроме того, мы нуждались в оборудовании для обработки сада. Мы имеем старый трактор, к нему нам требовались грунтофреза, приствольная фреза, опрыскиватель и прочее", - объясняет Людмила.

Помощь для предпринимателей

Она сформулировала бизнес-план и отправила его на рассмотрение. Это было очень тяжелое время с блекаутами. Даже обязательную учебу Людмиле приходилось смотреть в записи, потому что на момент тренингов не было электричества и интернета. Однако предпринимательница выиграла и получила оборудование.

"Благодаря "грантовой" системе полива наши деревья так хорошо подросли и выжили, несмотря на жару. А оборудование для обработки трактора очень облегчает работу в саду. Теперь мы думаем податься еще на один грант, чтобы сменить трактор на новый, потому что наш уже очень старенький и постоянно нуждается в ремонте", - говорит Людмила.

В следующем году облепиха должна дать первые тестовые плоды, а через год предприниматели будут иметь полноценный урожай. План-максимум на то время - получить очередной грант на приобретение оборудования и развитие производства, перерабатывать облепиху и получать составляющие для натуральной косметики. А когда закончится война, бизнес Людмилы и ее семьи будут обязательно расширяться.

Малина на продажу

"Мы живем в такое время, когда сложно долгосрочно что-то планировать. Но мы все равно не останавливаемся. Люди, оставшиеся в Украине и тяжело работающие, несмотря на такую маленькую маржу, действительно держат нашу экономику. Те что-то в магазин отнесли, кто-то купил, кто-то что-то заработал. Кафешка купила у меня малинку, сделала клиенту коктейль, что-то мы заработали из этого, что-то – они: именно так экономика понемногу и вертится, держится на плечах таких предпринимателей, несмотря на все сложности", – уверена Людмила.