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С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Кавер: Сергей Дода / Delo.ua
Категория
Бизнес
Дата публикации

С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей

Украинские малые и средние предприниматели, победители проекта "Курс на Независимость", умеют все - производят сыры, ухаживают за садами, выращивают овощи, разводят птицу и возят пасеки на поля. Вопреки самым неприемлемым условиям, они продолжают свое дело и даже наращивают свои мощности.

Предпринимателей, восстанавливающих экономику в общинах, поддерживает грантовая программа "Курс на Независимость" - оказывает помощь не деньгами, а необходимым для развития бизнеса оборудованием. Рассказываем об уникальном благотворительном проекте и приводим истории его победителей.

О проекте: как крупный бизнес поддерживает малый

Осенью прошлого года партнеры – Благотворительный фонд "Поверь в себя" , агрохолдинг "Астарта-Киев" и немецкий банк развития DEG объявили о начале уникальной грантовой программы "Курс на Независимость". В поисках вариантов поддержки малых предпринимателей и отдельных общин во время войны, хотели совместно организовать проект-помощь для украинцев, которые имеют собственное дело и нуждаются в средствах на оборудование для ее развития. Соорганизаторами также стали общественная организация "Свет надежды" и агентство местного экономического развития "AMEP".

Кроме помощи малому и среднему бизнесу целью инициативы стало создание новых рабочих мест и обеспечение продуктами уязвимых категорий населения - по условиям проекта победители должны создавать рабочие места, а также передавать общине ежемесячно 10% стоимости полученного оборудования в эквиваленте собственной изготовленной продукции.

Первая волна стартовала в ноябре 2022 года. Условия простые: участники должны быть зарегистрированы предпринимателями, осуществлять свою деятельность не менее трех месяцев до объявления конкурса и вести бизнес на территориях общин Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Винницкой и Харьковской областей. Кроме того, дело участников должно было касаться агросферы: например, производства пищевых продуктов или переработки сельскохозяйственной продукции.

По признанию организаторов проекта, они не ожидали, что получат столько заявок - более 240. В течение месяца претенденты проходили специальные тренинги, где их обучали составлять бизнес-планы. А в декабре выбрали 60 победителей с лучшими бизнес-идеями. Для них был сформирован грантовый фонд в 720 тысяч евро, то есть каждому победителю приобрели необходимое оборудование и материалы на сумму в 12 тысяч евро.

Внедрение проекта наглядно демонстрирует, как социально ответственный бизнес поддерживает общины и помогает украинским предпринимателям бороться за развитие своего дела. Впрочем, помощь агрохолдинга и партнеров продолжается: вторая волна проекта запланирована на сентябрь 2023 года. Пока же рассказываем истории победителей первой волны.

Антонина и Александр Компаниец - экоферма Green Up

Антонина Компаниец и ее муж Александр уже пять лет занимаются экологическим выращиванием овощей в Полтавской области. Сначала это было хобби Александра, но со временем увлеклась и Антонина.

"Первично овощами занимался мой муж. Тогда мы жили в квартире в центре Кременчуга, Александр сделал на кухне специальную установку из камней и начал разводить клубнику. Впоследствии начали заниматься этим вместе, решили переехать в частный дом в село Песчаное и выращивать там овощи", - вспоминает предпринимательница. Так появилась экоферма Green Up.

Сначала супруги выращивали зелень в открытом грунте, постепенно перешли на овощи и организовали небольшой тепличный комплекс. Начали сажать молодую и позднюю капусту, кукурузу, помидоры – красные, желтые и черри, огурцы, редис, болгарский перец, баклажаны. Под огород предприниматели имеют примерно 16 соток, а под теплицы – около 300 квадратных метров.

У фермеров была большая идея: хотели выращивать овощи, которые были бы действительно очень вкусными. Чтобы овощи были качественными и свежими, прилагали максимум усилий.

"Например, мы уже третий год выращиваем кукурузу - специальный французский сорт, на него очередь на следующий год. Люди говорят, что слаще не пробовали. Отзывы относительно нашей продукции всегда положительные. Нас благодарят за вкусные и полезные овощи и снова делают заказ. Это очень мотивирует”, – рассказывает Антонина.

Фото 2 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Антонина и Александр Компаниец

Фермеры развозили овощи в розницу, принимая заказы от клиентов в Viber по принципу "с грядки ко столу за два часа".

Когда началась полномасштабная война, Антонина и Александр сначала были в шоке и не знали, что делать. Но сложные условия не остановили их деятельность, а наоборот - активировали ее. "Мы начали еще больше заниматься своим делом и думать, как развивать его", - говорит Антонина.

О проекте "Курс на Независимость" узнали случайно в центре занятости, где Антонина зарегистрирована как предприниматель. Грант показался супругам интересным по нескольким причинам - это были дополнительные возможности для развития дела, но кроме того предпринимателям понравилось условие о предоставлении 10% продукции в пользу нуждающихся в помощи.

"Как победители, мы привозим овощи в общину - там нашу продукцию распределяют военным и в дом престарелых. Когда мы приезжаем, в пункте приема говорят, что бабушки передают нам привет и "огурчики - супер". Это очень круто, что проект имеет именно такое условие. С одной стороны - хорошая возможность для предпринимателей, а с другой - внедрение в бизнес социальной составляющей", - объясняет Антонина.

Фото 3 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 4 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей

Супруги очень серьезно отнеслись к написанию бизнес-плана, посещали тренинги и запоминали новую информацию - особенно полезной стала часть финансового планирования.

"Конечно, мы волновались. Когда прислали перечень победителей, я сначала подумала, что это поражение. Но мы победили, просто были не в начале списка, а под номером 34. Мы очень обрадовались", - вспоминает предпринимательница.

В рамках гранта фермерам предоставили тепличную конструкцию и компоненты системы отопления - трубы и котел, а также специальные лампы для освещения растений. В первой теплице все процессы уже автоматизированы, а во второй, грантовой – на этапе становления.

"Эта тепличная конструкция состоит из двух слоев пленки и уже частично автоматизирована. Возле нее стоит накачивающий туда воздух насос. Он включается и выключается автоматически в зависимости от изменения температуры. Сейчас мы дорабатываем отопление, а впоследствии муж автоматизирует также освещение и полив, чтобы экономно использовать природные ресурсы и наши средства", - объясняет Антонина.

Фото 5 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Теплица супругов Компаниец

Первое образование Александра - программирование, поэтому он пишет программный модуль, позволяющий отслеживать потребности и автоматически включать освещение, отопление, полив и добавление удобрений. К примеру, котел будет включаться только при температуре ниже +17, освещение зимой - после 18:00. Специальные датчики будут измерять уровень влаги в почве и давать сигнал системе полива.

Фото 6 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фермеры собираются полностью автоматизировать теплицы

Хотя автоматизация продолжается, в новой теплице уже растут овощи, а грантовая помощь дает ощутимый результат.

"Мы получили возможность расширить линейку овощей, а соответственно – увеличить доход. Если в первой теплице мы выращивали только помидоры и огурцы, во второй мы посадили другие овощи", – говорит Антонина.

Благодаря расширению ассортимента, в базу клиентов экофермы добавились заведения питания - лучшие рестораны города нашли предпринимателей и предложили сотрудничество. Теперь фермеры являются еще и поставщиками сырья для HoReCa.

Фото 7 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 8 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 9 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 10 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 11 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 12 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 13 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 14 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 15 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей

На этом планы Антонины и Александра не завершаются: они хотят поучаствовать во второй волне грантового проекта. "Пока имеем ситуацию, что нам не хватает продукции. Нам присылают так много заказов, а мы просто не можем удовлетворить весь спрос. У других есть проблема, куда сбывать, а у нас - что сбывать. Мы не можем обработать все заказы, поскольку имеем только определенное количество выращенных овощей. В следующем году мы планируем установить еще две-три теплицы, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос" , - рассказывает Антонина.

Цель предпринимателей на будущее - установить большой тепличный комплекс на пяти гектарах земли с возможностью организации экскурсий по ферме и с маленьким рестораном рядом, чтобы люди могли попробовать их продукцию. Супруги искренне желают наглядно продемонстрировать, что выращивание овощей может быть привлекательным и современным.

Ростислав Иващенко – вкусный мед от "Пасеки пчел"

Ростислав Иващенко из Градижска на Полтавщине занимается пчеловодством с 2019 года - именно тогда он приобрел первых пчел. Предприниматель признается, что на тот момент не имел никакого представления об этих насекомых – только то, что пчелы дают мед.

"Мне помог знакомый, который имел в этом опыт. Поехали с ним и купили три семьи - три ящика с рамками, где живут пчелы и их матка, откладывающая личинки. Знакомый показал, какие пчелы рабочие, а какие трутни. До определенного момента я даже не знал, как выглядит матка", – вспоминает Ростислав.

Фото 16 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Мед от "Пасеки пчел"

Поначалу пчелы много жалили мужчину, было очень неприятно. Потом Ростислав привык, скоро купил специальный костюм. Понемногу разбирался, начал выводить незлобивые семьи, поскольку оказалось, что у пчел есть определенный характер, который зависит от матки. Узнал, что пчелы даже умеют различать лицо постоянно ухаживающего за ним человека. Сейчас у предпринимателя уже более ста семей.

Основные работы у пчеловода в теплое время года - нужно чистить ульи, осматривать гнезда и рамки, следить за сотами, готовить и перевозить пасеку к медоносным растениям, откачивать мед. Кроме того, есть работы по выведению маток и формированию продукции на продажу. Зимой за пчелами тоже нужно смотреть, ведь они бодрствуют, только переходят в состояние покоя.

"Насекомые собираются в большой шар, внутри которого сохраняют температуру в +37, а на поверхности - примерно +5. Таким образом пчелы сохраняют матку. Поэтому зимой раз в одну-две недели я делаю обзор на наличие корма. Кроме того, когда холодно, мы производим рамки и ульи", - объясняет Ростислав.

Фото 17 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Медовые соты

О проекте "Курс на Независимость" предприниматель узнал в интернете – пост о гранте опубликовал голова села. Ростислав решил попробовать, потому что нуждался в помощи в своем деле. Подал заявку и прошел отбор. Когда получил новость о победе в проекте поначалу не поверил. По стечению обстоятельств в тот день у мужчины была годовщина свадьбы, поэтому супруги будто бы получили подарок к празднованию.

В своем бизнес-плане Ростислав подробно описал, что нуждается в материалах для изготовления ульев и прицепах для перевозки пасеки. Когда выиграл грант, их для предпринимателя заказали и изготовили. Всего привезли три прицепа - этого было достаточно, чтобы перевезти всю пасеку.

"Это оборудование очень облегчило дело, потому что пчеловодство - нелегкий труд. Особенно это касается откачки меда и перевозки ульев к местам медосбора. Надо понимать, что ульи тяжелые: летом они весят 30-40 кг, а осенью - 60-70. Очень сложно перемещать такой вес много раз. Каждый раз их нужно загрузить, закрепить и разгрузить на месте. Это занимает много сил и времени", - рассказывает Ростислав.

Фото 18 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 19 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 20 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Фото 21 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей

С закупленными прицепами это происходит гораздо быстрее и легче, поскольку после доставки в поля ульи остаются стоять на платформе - их не нужно каждый раз перемещать. Когда же нужно сменить локацию, всю платформу пчеловод просто цепляет к авто и направляется, куда нужно.

Для транспортировки пасеки Ростислав имеет собственный автомобиль, поэтому теперь с прицепами абсолютно автономный. "Когда вижу, что медосбор закончился, переезжаю на другое поле, ни от кого не завишу", – говорит предприниматель. Например, в этом году сезон начался с рапса: Ростислав вывез своих пчел на рапсовое поле поблизости. Затем поехал в ста километрах от своего поселка на границу Кировоградской и Днепропетровской области для сбора акациевого меда. Дальше было разнотравье, потом  подсолнечник.

"Благодаря новому оборудованию в этом году я объездил больше локаций и значительно увеличил добычу меда. Сегодня мед - это доходное дело, но зависит от объемов производства: чем больше откачка, тем выше заработок. Раньше вывозил только 20 семей, сейчас почти вдвое больше - 39. Теперь больше времени трачу не на перевозку, как раньше, а на крепление ульев к прицепам, чтобы они не падали по дороге", - говорит Ростислав.

Предприниматель развивает свое дело и не собирается останавливаться. В планах – расширение пасеки до 300 семей, а также приобретение оборудования для откачки меда. Со временем Ростислав мечтает выйти на промышленные масштабы.

Людмила Панфилова – сад с облепихой, малиной и лекарственными растениями

Людмила Панфилова из города Волочиск в Хмельницкой области имеет необычный сад - облепиховый. Посадить "золотую ягоду" было идеей мужа. Знакомый работал в облепиховых садах в Чехии, вернулся и посадил его на Львовщине. Муж Людмилы ездил на экспериментальный участок, ему понравилось. Он заинтересовался растением, посчитал и решил, что это перспективный бизнес, поскольку облепиховая ягода очень популярна, а спрос на нее есть даже за рубежом.

Кроме того, дочь супругов занимается производством и продажей натуральной косметики Pranuka. Большинство составляющих она заказывает за границей, поскольку в Украине их нет.

"Мы подумали, что в будущем могли бы также поставлять ей некоторое сырье, ведь из облепихи производят масла или, например, используют жмых в скрабах. Вообще облепиха - вкусная, полезная для здоровья, может использоваться в пищевой промышленности, в фармацевтической и косметической отраслях", - объясняет Людмила.

Фото 22 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Саженцы облепихи

Предприниматели посадили около двух гектаров облепихового сада. Главный вызов в том, что кустарник дает первые "тестовые" плоды на третий год после посадки, а стабильно плодоносить начинает только на четвертый. То есть, ждать отдачи долго. Чтобы получать оборотные средства раньше, прошлой осенью семья посадила около пятидесяти соток малины, а сейчас собирает с нее урожай. Выращивают малину "Полана" и "Джоан Джей" – при правильном уходе эти сорта дают возможность собирать большее количество ягод на меньших площадях.

Предприниматели также имеют до двух соток засаженных лекарственными растениями - шалфеем, материнкой и зверобоем. Растения скашивают, высушивают и отправляют в Киевскую область на изготовление травяных чаев. Малину продают на местных торговых точках и отдают на продажу в магазины. Продукцию Людмилы покупают кафе для приготовления чаев, коктейлей, морсов. Остальные сдают на заготовительную базу, где ягоду замораживают и продают в больших объемах для переработки на предприятиях.

Фото 23 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Сбор зверобоя

"Согласно условиям гранта, часть малины мы отдаем общине, в нашем случае это 500 кг. Почти половину мы уже отвезли – например, часть отдали детским садикам", - добавляет Людмила.

Но с малиной сейчас есть некоторые проблемы. В прошлом году была хорошая цена, а сейчас снизилась почти вдвое. "Этим летом опт мы отдаем за 23 грн/кг, из них 15 платим собирающему человеку, для нас остается только 8 грн. Но ведь малина не просто сама растет: мы ее удобряем, полем, поливаем, подрезаем, обрабатываем от вредителей. Это тоже стоит времени и ресурсов", - рассказывает предпринимательница.

Фото 24 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Малиновые кусты

По ее словам, снижение цены зависит от нескольких факторов – это и низкое потребление, и уменьшение спроса на наш экспорт за границей. Кроме того, малинный бизнес имеет определенную цикличность: сначала это выгодно, конкуренция растет, поэтому через пять-шесть лет цена обязательно падает, люди начинают массово вырезать малину, и тогда цена снова начинает понемногу расти. Несмотря на кризисный период, предприниматели все равно продолжают работать. В таких условиях поддержка бизнеса чрезвычайно важна, поэтому грантовая помощь была очень кстати.

"Курс на Независимость" – не первый проект, в котором Людмила участвует. "Спланировав посадить облепиховый сад, мы искали программы для предпринимателей, поскольку эта идея нуждается в достаточно больших средствах. Наша дочь заявилась на подобный проект от "Астарты", в рамках которого нам помогли приобрести облепиховые саженцы для первого участка. Для второго мы уже закупали самостоятельно", – рассказывает Людмила.

О нынешней инициативе узнали в сообществе предпринимателей в Viber. На тот момент Людмила и ее муж нуждались в оборудовании для системы полива: капельных трубках, насосах, емкостях для полива. Поскольку в прошлом году без полива многие саженцы не принялись и погибли, супругам пришлось досаживать новые. "Кроме того, мы нуждались в оборудовании для обработки сада. Мы имеем старый трактор, к нему нам требовались грунтофреза, приствольная фреза, опрыскиватель и прочее", - объясняет Людмила.

Фото 25 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Помощь для предпринимателей

Она сформулировала бизнес-план и отправила его на рассмотрение. Это было очень тяжелое время с блекаутами. Даже обязательную учебу Людмиле приходилось смотреть в записи, потому что на момент тренингов не было электричества и интернета. Однако предпринимательница выиграла и получила оборудование.

"Благодаря "грантовой" системе полива наши деревья так хорошо подросли и выжили, несмотря на жару. А оборудование для обработки трактора очень облегчает работу в саду. Теперь мы думаем податься еще на один грант, чтобы сменить трактор на новый, потому что наш уже очень старенький и постоянно нуждается в ремонте", - говорит Людмила.

В следующем году облепиха должна дать первые тестовые плоды, а через год предприниматели будут иметь полноценный урожай. План-максимум на то время - получить очередной грант на приобретение оборудования и развитие производства, перерабатывать облепиху и получать составляющие для натуральной косметики. А когда закончится война, бизнес Людмилы и ее семьи будут обязательно расширяться.

Фото 26 — С верой в людей и Украину: как грантовый проект "Курс на Независимость" поддерживает украинских предпринимателей
Малина на продажу

"Мы живем в такое время, когда сложно долгосрочно что-то планировать. Но мы все равно не останавливаемся. Люди, оставшиеся в Украине и тяжело работающие, несмотря на такую маленькую маржу, действительно держат нашу экономику. Те что-то в магазин отнесли, кто-то купил, кто-то что-то заработал. Кафешка купила у меня малинку, сделала клиенту коктейль, что-то мы заработали из этого, что-то – они: именно так экономика понемногу и вертится, держится на плечах таких предпринимателей, несмотря на все сложности", – уверена Людмила.