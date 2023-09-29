Business support 2023: пʼять провідних українських консалтингових компаній

Якщо фундамент закласти правильно, то і конструкція стоятиме міцно. Там само із бізнесом: будь-яку бізнес-ідею треба реалізовувати крок за кроком, при цьому потурбувавшись про всі операційні та правові тонкощі. Тому з цим краще звернутися до фахівців, аби убезпечити себе від подальшого головного болю.

Але рано чи пізно у житті кожного амбітного бізнесу виникає момент, коли хочеться більшого: нових проєктів та ринків, більших доходів. Як оптимально масштабувати бізнес, змінити позиціонування чи освоїти нові ринки не наробивши помилок? Як отримати фінансові інвестиції чи претендувати на той чи інший грант? Як написати бізнес-план, маркетингову стратегію та презентувати компанію в найвигіднішому світлі?

Відповіді на ці питання також знають фахівці. Це буде саме та інвестиція, яка допоможе зекономити ваш час, ресурси і упередити ризики. В консалтингових компаніях працює ціла команда, яка має досвід роботи з різними бізнесами, індустріями, яка може запропонувати всебічну експертизу і головне – зробити її якісно. Консалтингова компанія має ресурси супроводжувати бізнес від старту роботи – до виходу на нові ринки, масштабування чи перепозиціонування, а також на всіх етапах діяльності бізнесу.

Delo.ua зробило добірку українських консалтингових компаній, які надають повний комплекс послуг, та можуть допомогти вашому бізнесу розвиватися. Дослідження ґрунтується на аналізі таких критеріїв як українське походження (з огляду на те, що підтримка національної економіки є важливим внеском в Перемогу), а також наявність повного комплексу консалтингових послуг та бек-офісу (зокрема можливості надавати стратегічні, маркетингові, управлінські, фінансові, кадрові, юридичні та інші консультації).

EBS

EBS – консалтингова компанія, що успішно працює в Україні з 1998 року. Вона була заснована з метою стати важливим консультаційним центром, який надає підтримку новим учасникам ринку та сприяє розвитку та розв'язанню щоденних завдань українських компаній і міжнародних інвесторів.

Один з ключових напрямків роботи команди EBS в Україні - послуги з консалтингу. Наприклад, управлінський консалтинг, спрямований на автоматизацію бізнесу, оптимізацію процесів, підвищення їх результативності, що дозволяє налагодити взаємодію і оптимізувати всі робочі процеси.

Фінансовий консалтинг включає в себе удосконалення стратегії управління фінансами компанії, допомогу в розробці облікової політики, удосконалення системи планування і бюджетування, постановки системи фінансового аналізу і обліку.

Крім того, компанія надає послуги з HR-консультування, що сприяють побудові ефективної системи управління персоналом, веденню кадрового обліку та уникненню штрафів. Також EBS активно спеціалізується на аутсорсингу розрахунку заробітної плати, податків, трансфертного ціноутворення, аудиту, юридичних послугах та інших областях.

Nota Group

Компанія Nota Group працює на ринку України з 2016 року і надає допомогу у запуску нового бізнесу, трансформуванні, масштабування та виходу на нові ринки вже існуючого бізнесу.

Компанія пропонує індивідуальні рішення для бізнесу щодо виходу на новий рівень у прибутковості, розмірі, потужностях, а також щодо географічного розширення та виходу на нові ринки.

Серед послуг компанії:

• управління розвитком бізнесу (серед послуг - розробка стратегії розвитку; бізнес-плану; аналіз ринку; управління репутацією тощо);

• корпоративна діагностика;

• вдосконалення інформаційних систем та якості фінансової інформації;

• фінансове та бухгалтерське обслуговування;

• HR-адміністрування (оптимізація процесів з кадрового супроводження);

• юридичний супровід;

• комплаєнс-менеджмент.

FIRM.UA

Компанія має офіси у великих містах України та спеціалізується на розвитку і підтримці приватного бізнесу. З 1999 року Firm.ua сфокусована на підтримці осіб, які створюють і ведуть мікро, малий або середній бізнес в Україні, зокрема консультує та створює бізнес-плани, допомагає підприємцям з реєстрацією, отриманням ліцензій, сертифікатів тощо.

Firm.ua має досвід у веденні фінобліку та кадрів, аудиту компанії, а також - допомагає у створенні та ліквідації підприємств. До того ж, компанія займається просуванням бізнесів, моніторингом, створенням сайтів, договірною роботою та іншим.

Innova Group

Група компаній Innova Consulting Group працює на ринку супроводу бізнесу з 2012 року та надає юридичну, аудиторську, маркетингову, ріелторську, інвестиційну, тренінгову допомогу.

Надаючи ці послуги Innova Group розвантажує існуючий бізнес від рутинних операцій. Таким чином керівники підприємства можуть сфокусуватись на стратегії та масштабуванні, адже консалтингові послуги дають можливість бізнесу бути конкурентоспроможним.

Key Solutions

Компанія Key Solutions працює на ринку України понад 12 років та надає послуги з питань ведення бухгалтерського обліку, податкового планування, консалтингу, які забезпечують супровід бізнес-діяльності підприємця. Компанія надає послуги у різних містах України та за кордоном.

Аудиторська компанія працює за такими напрямками:

аудит фінансової звітності;

організація та ведення бухгалтерського обліку;

консалтинг (фінансове планування та бюджетування, розробка фінансової моделі бізнесу, розробка системи управлінського обліку);

сприяння розвитку представників малого, середнього та великого бізнесу;

створення ефективної системи контролю.

Резюмуючи варто зазначити, що багато консалтингових компаній допоможуть бізнесу у різних питаннях, в тому числі у підготовці бізнес-плану для отримання інвестицій, іноземного або державного гранту для запуску або розвитку підприємства. Також консалтингові компанії за потреби можуть надати послуги вже існуючому підприємству, щоб бізнес продовжував працювати та розвиватись.

Не менш важливим є послуги з ведення бухгалтерського обліку, податкового планування, які надають консалтингові компанії. Адже з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.