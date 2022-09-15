Corteva полностью ушла из РФ и запустила коммуникационную инициативу "Только с Украиной!"

Международный производитель семян и средств защиты растений Corteva Agriscience одна из немногих компаний в своей нише принял решение полностью уйти с российского рынка и с целью донести до украинских фермеров свою принципиальную позицию запустил коммуникационную инициативу "Только с Украиной!".

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Об этом сообщила пресс-служба Corteva.

"В целях поощрения украинских сельхозпроизводителей к сотрудничеству с ответственными партнерами, международная компания Corteva Agriscience запускает новую масштабную коммуникационную инициативу "Только с Украиной!", подчеркивающую ее всестороннюю солидарность с народом Украины в трагической войне, которую развязала Россия", — в заявлении компании.

Отмечается, что большинство других игроков на рынке семян и средств защиты растений продолжает платить налоги и производить продукты в РФ, тем самым поддерживая Россию.

Corteva выступает категорически против войны в Украине и хочет, чтобы украинский фермер был осведомлен, с какой компанией он работает.

"После полномасштабного российского вторжения в Украину мы не могли сознательно продолжать деятельность в России. Те, кто продолжает там работать, утверждают, что делают это в интересах продовольственной безопасности, но на самом деле их деятельность способствует наращиванию военного потенциала агрессора. Мы же предпочитаем сосредоточиться на продовольственной безопасности Украины и остального мира, и призываем фермеров быть ответственными при выборе продукции", - отметил руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе Сергей Харин.

В рамках новой информационной кампании Corteva Agriscience будет добавлять слоган "Только с Украиной" рядом с логотипом компании, который будет применяться во всех информационных материалах, рекламных изображениях, каталогах, этикетках и т.п.

"В этой кампании мы говорим о патриотической позиции, с которой Украина стремится к победе, и эту позицию должны иметь не только граждане Украины, но и компании, которые здесь работают. Что самое важное – за нашими словами стоят реальные дела. Наши ценности – основа всего, что мы делаем, а наша репутация помогает украинским фермерам чувствовать себя еще большими патриотами в бизнесе", - добавил Харин.

Ранее в целях укрепления и восстановления женского фермерства Corteva Agriscience объявила о проведении образовательно-грантовой программы для женщин-фермерок TalentA-2022.

Программа позволит выиграть гранты на общую сумму более 2,5 миллионов гривен для возобновления бизнеса и социальной поддержки общин.