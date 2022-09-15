Corteva повністю пішла з РФ та запустила комунікаційну ініціативу "Тільки з Україною!"

Міжнародний виробник насіння та засобів захисту рослин Corteva Agriscience один з небагатьох компаній в своїй ніші прийняв рішення повністю піти з російського ринку та з метою донести до українських фермерів свою принципову позицію запустив комунікаційну ініціативу "Тільки з Україною!".

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Про це повідомила пресслужба Corteva.

"З метою заохочення українських сільгоспвиробників до співпраці з відповідальними партнерами, міжнародна компанія Corteva Agriscience запускає нову масштабну комунікаційну ініціативу "Тільки з Україною!", що підкреслює її всебічну солідарність з народом України у трагічній війні, яку розв’язала Росія", — йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що більшість інших гравців на ринку насіння та засобів захисту рослин продовжують сплачувати податки та виробляти продукти в РФ, тим самим підтримуючи Росію.

Corteva виступає категорично проти війни в Україні і хоче, щоб український фермер був обізнаний, з якою компанією він працює.

"Після повномасштабного російського вторгнення в Україну ми не могли свідомо продовжувати діяльність у Росії. Ті, хто продовжує там працювати, стверджують, що роблять це в інтересах продовольчої безпеки, але насправді їхня діяльність сприяє нарощенню військового потенціалу агресора. Ми ж вважаємо за краще зосередитися на продовольчій безпеці України та решти світу, і закликаємо фермерів бути відповідальними при виборі продукції", - зазначив керівник бізнесу Corteva Agriscience в Східній Європі Сергій Харін.

В рамках нової інформаційно кампанії Corteva Agriscience додаватиме слоган "Тільки з Україною" поруч з логотипом компанії, що буде застосовуватися в усіх інформаційних матеріалах, рекламних зображеннях, каталогах, етикетках тощо.

"В цій кампанії ми говоримо про патріотичну позицію, з якою Україна прямує до перемоги, і цю позицію мають мати не тільки громадяни України, але і компанії, які тут працюють. Що найважливіше – за нашими словами стоять реальні справи. Наші цінності – основа всього, що ми робимо, а наша репутація допомагає українським фермерам почувати себе ще більшими патріотами у бізнесі", — додав Харін.

Раніше з метою зміцнення та відновлення жіночого фермерства міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience оголосила про проведення освітньо-грантової програми для жінок-фермерок TalentA-2022.

Програма надасть можливість виграти гранти на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень для відновлення бізнесу та соціальної підтримки громад.